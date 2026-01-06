吳子嘉爆藍營新竹縣長初選內幕 陳見賢辦公室回擊：針對惡意造謠將依法究責

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日直播時爆料，指新竹縣長楊文科、議長張鎮榮施壓要立委林思銘及徐欣瑩退選，讓現任副縣長陳見賢選2026新竹縣長，還影射藍營與幫派有關；吳子嘉更指陳見賢涉土地重劃圖利。對此陳見賢辦公室嚴詞回應，黨內競爭不該變抹黑戰場，針對吳子嘉的惡意造謠已蒐證，並將依法追責。

陳見賢辦公室嚴詞回應，黨內競爭不該變抹黑戰場，針對吳子嘉的惡意造謠已蒐證，並將依法追責。（圖／取自陳見賢臉書）

陳見賢辦公室指出，針對吳子嘉於社群媒體平台直播中所發表之相關言論，內容明顯與事實不符，已對新竹縣副縣長陳見賢之名譽造成具體且實質之損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮。本案將正式委由律師全權處理，絕不姑息。

陳見賢辦公室澄清，關於外界刻意炒作之「新豐鄉重劃區」相關議題，是新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序；陳見賢於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。

陳見賢辦公室也喊話，目前正值新竹縣長國民黨提名協調關鍵時刻，嚴正呼籲相關政治人物及團體，停止將黨內同志視為敵人、仇人，停止以潑髒水、抹黑攻擊作為競逐手段。企圖藉由打壓他人、製造對立來成就自身，既不光明，也不正當，更嚴重傷害國民黨黨內民主與團結。

陳見賢辦公室更指出，已發現特定政治人物支持者群組及相關社群平台中，明顯刻意散布未經查證、甚至明知不實內容，進行指控、影射與人格抹黑，此類行為更明顯構成「惡意造謠」。此外，少數特定媒體未進行查證及平衡報導，片面引述不實論述，嚴重破壞公共討論秩序，亦非言論自由所能容許。相關不當言論與行為均已完整蒐證，本方已立即進行法律行動。

陳見賢辦公室重申，尊重憲法所保障之言論自由，但言論自由從來不是造謠、抹黑、毀謗他人，或進行政治鬥爭的保護傘。對於任何不實指控與人格攻擊行為，必將依法究責，透過司法程序還原事實真相，捍衛公務人員之清白與尊嚴。

