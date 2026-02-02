吳子嘉爆選總召「目的跟賴清德討債」 柯建銘怒喊告：不實訊息其心可議

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團近日將進行黨團總召登記與改選，民進黨立委蔡其昌登記參選總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日在節目中表示，「柯建銘之所以登記參選總召，是因為大罷免時期募款債務未清，要跟總統賴清德要債」。對此，柯建銘發聲明表示，「本席在此嚴正聲明，吳子嘉並未與本人查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，本人已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。」

廣告 廣告

吳子嘉在風傳媒節目「下班瀚你聊」指出，柯建銘之所以爭取連任是因為「大罷免」期間其大量募款，因此，大罷免後欠款尚未還清，其以黨、總統、大罷免名義進行募款，成為問題癥結點，柯建銘必須爭取連任，並跟賴清德要債。吳子嘉還說，柯建銘表態參選只有一個目的就是「要債」，討大罷免後所遺留之爛帳，「當總召會比較爽嗎？不會嘛。」

對此，柯建銘發聲明表示，有關美麗島電子報董事長吳子嘉於2026年2月1日在風傳媒「下班瀚你聊」節目中提到「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，「本席在此嚴正聲明，吳子嘉並未與本人查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，本人已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。」

更多三立新聞網報導

不只柯建銘、蔡其昌競逐總召！報名選黨團幹部 范雲：願承擔更多責任

盼柯建銘交棒「退在最高點」 王世堅舉雙手支持蔡其昌：不會動不動對槓

蔡其昌選總召喊朝野理性溝通！黃國昌竟酸：不常在立院，業外事務多

參選總召！蔡其昌「不會影響經典賽」：國家隊有制度不會有嚴重衝突

