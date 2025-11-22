吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園市長 她透露本人回應：心如止水無選舉規劃

吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，鄭文燦透露「心如止水，沒有任何選舉的規劃」。（資料照片／鏡週刊）

下屆民進黨桃園市長人選備受關注，包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川、立委王世堅都被點名。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉日前卻提出，傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引起熱議。對此，民進黨籍桃園市議員魏筠今天（22日）於臉書說，鄭文燦向她透露想法「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

吳子嘉日前在網路節目《董事長開講》提出，鄭文燦想參選桃園市一事，是他透過個人管道得知，鄭文燦近期曾與黨政某高層見面，表達他要參選桃園市長的意願，雖然鄭文燦涉貪污被民進黨停權3年，但只要賴清德一句話就能解除，鄭文燦就能參選桃園市了。

吳子嘉強調，此消息具有非常可靠的來源，若屬實無疑是顆震撼彈，鄭文燦已向民進黨內高層表示意願，且鄭在桃園的基礎紮得很深，若是真的披掛參選，國民黨張善政要尋求連任可能不一定會贏。

對此，魏筠今天於臉書發文表示，吳子嘉21日在《董事長開講》節目中爆料說，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」。她要大家不用再猜了，她直接問了鄭文燦，「文燦市長表示：『我心如止水，沒有任何選舉的規劃』。」



