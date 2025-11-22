吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園 本尊冷回一句打臉了！

前桃園市長鄭文燦（右）。（本報資料照片）

民進黨布局2026縣市長選舉，桃園市長選戰會派誰更是備受矚目；媒體人吳子嘉昨（21日）在直播節目爆料稱，傳出前行政院副院長鄭文燦要回鍋參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈，引發議論；針對該消息，民進黨桃園市議員今（22日）透露，經直接向鄭求證，得到的回應是「我心如止水」。

媒體人吳子嘉21日爆料稱，「來源非常可靠」，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他並稱，如果鄭文燦真代表民進黨參選桃園，張善政不一定會贏。

不過，桃園市議員魏筠今天在臉書發文指出，吳子嘉先生21日在「董事長開講」節目中爆料說，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」，「大家不用再猜了，我直接問文燦市長。文燦市長表示『我心如止水，沒有任何選舉的規劃』。」

另外，民進黨桃園市議員王珮毓同樣也在臉書發文提及，「相信桃園市民對於文燦市長的認同是一樣的，地方基層對他依然充滿懷念，但是文燦市長目前是跟政治保持距離，他的態度一直都很篤定，不會有任何選舉的想法。」

