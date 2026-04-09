吳子嘉爆陳時中、蘇貞昌採購疫苗貪污一億美元挨告 判刑8月確定

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美麗島電子報董事長吳子嘉涉嫌指控前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，透過BNT疫苗採購案貪污一億美元。二審今天（9日）駁回上訴，仍依誹謗罪判6月、散布文字誹謗罪判4月，應執行8月徒刑確定，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。吳子嘉上午接受電話訪問表示，對於法官的判決，欣然接受。

媒體人吳子嘉111年指稱政府採購BNT疫苗貪污一億美元等，前衛福部長陳時中（左）按鈴申告。（中央社資料照）

二審台灣高等法院上午宣判，審判長表示，上訴駁回，原審判決沒有違誤，予以維持，全案不得上訴而確定。

全案緣於，美麗島電子報董事長吳子嘉於民國111年8、9月間，在YouTube節目《董事長開講》，及電視台直播節目中稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「合約變成封存30年不准看」、「白白貪污的將近30億台幣」等語，指涉兩人欲透過BNT疫苗採購案，從中貪污一億美元。

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蘇貞昌與陳時中認為吳子嘉散播不實言論且惡意捏造，提起告訴。台北地檢署偵查後，依加重誹謗罪起訴吳子嘉。

一審台北地方法院依誹謗罪判處吳子嘉有期徒刑6月，犯散布文字誹謗罪部分處4月徒刑，應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

另一方面，民事求償部分，吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元已確定；陳時中求償1000萬元部分，台灣高等法院判決吳子嘉應賠200萬元，經最高法院廢棄發回，正由高院更一審審理中。

（責任主編：莊儱宇）