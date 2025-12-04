吳子嘉爆韓國瑜不選2028？沈富雄預言結果：有睿智

美麗島電子報董事長吳子嘉上月23日分析2028年總統大選，透露立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為「選總統一定要台灣人選才會上」，而韓則為外省人。對此，前立委沈富雄認為，若韓真有說這番話，代表韓有睿智，沈富雄也認為韓出來選並不會當選。

吳子嘉上月23日在網路節目《下班瀚你聊》中曾表示，他99.9%掛保證，韓國瑜絕對不會參選2028總統大選，並透露韓有跟一個非常要好的朋友表示，在台灣選總統，「一定要台灣人選才會上」，而韓是外省人；吳強調，韓有跟朋友表態過，並強調他「有所本」，若該名朋友願意曝光身分，他會把名字講出來。

對此，沈富雄今（4）日在廣播節目《POP撞新聞》中提及此事，認為若上述言論是韓國瑜的真心話，韓如果確實有講過這樣的話，代表韓確實是有睿智的，因為他若出來選2028，真的不會當選。

不過主持人黃暐瀚則表示，他並不清楚韓國瑜有沒有回應此事或有沒有人去問過韓這件事，因此也並不代表韓有說過這番話；沈富雄則認為，若韓國瑜沒有對此事回應，也代表默認了這件事。

針對2028總統大選將派誰參選，國民黨主席鄭麗文曾表示，國民黨未來有能力問鼎總統的政治明星有可能不只一位，強調會讓制度公平、公開，產生最強的候選人。

