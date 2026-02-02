吳子嘉稱柯建銘選總召為向總統要債 柯建銘擬提告

民進黨立法院黨團將進行幹部改選，現任總召柯建銘登記參選爭取連任。柯建銘今天(2日)表示，美麗島電子報董事長吳子嘉稱他會選總召與「大罷免時期募款債務未清，要跟總統賴清德要債」等有關，是不實訊息，他已委請律師蒐證準備提出告訴。對此，吳子嘉則說要告他的人太多了，柯建銘要排隊。

立法院第11屆第五會期今天辦理立委報到，民進黨日前已發函給黨團成員，徵詢本會期參選黨團三長(總召、幹事長、書記長)的意願，預計在24日開議前產生新任黨團幹部。目前有「萬年總召」之稱的柯建銘已表態爭取連任，民進黨立委蔡其昌也登記參選，兩人如何協調引發討論。

廣告 廣告

柯建銘2日發出聲明表示，美麗島電子報董事長吳子嘉於2月1日在風傳媒「下班瀚你聊」節目中提到「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，他要嚴正聲明，吳子嘉並未向他查證即公然散播此等不實訊息，其心可議。柯建銘說，他已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正、下架相關報導。

對於柯建銘揚言提告，吳子嘉接受電訪時表示，柯建銘每天都說要告他，這不是第一次；而且柯建銘若要告他，得要排隊。(編輯：宋皖媛)