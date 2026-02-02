吳子嘉稱連任總召是為了「討大罷免的債」 柯建銘火大喊告：其心可議

針對吳子嘉稱連任是為了討大罷免的債，柯建銘今火大喊告，要求媒體即刻更正下架相關報導。（資料照片／鄒保祥攝）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日在網路節目上指稱，民進黨立院黨團總召柯建銘表態目的並非爭取連任，而是要向總統賴清德討回大罷免的債。對此，柯建銘今天（2日）發出聲明，吳子嘉並未向他求證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。

吳子嘉昨在網路節目《下班瀚你聊》中指稱，柯建銘之所以爭取連任，是因為大罷免期間大量募款，其募款數量甚至高過罷免立委徐巧芯領銜人曹興誠，因此，大罷免後，柯建銘欠款尚未還清，以黨、總統、大罷免名義進行募款，成為問題癥結點，所以柯建銘必須爭取連任，跟賴清德要債。

吳子嘉還稱，柯建銘並不一定會參選，但要把帳要回來，還清欠款。錢的問題解決，這件事情便解決了；柯建銘的目的並不是要選上總召，而是要討大罷免後所遺留之爛帳，「當總召會比較爽嗎？不會嘛」。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉言論，柯建銘今早發出聲明駁斥並表示，吳子嘉並未與她查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。



