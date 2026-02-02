吳子嘉稱選總召是要跟賴清德要債 柯建銘：已請律師蒐證提告

民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表態繼續爭取總召一職，美麗島電子報董事長吳子嘉昨稱，柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德總統要債有關。對此，柯建銘今（2）天表示，吳子嘉並未與他查證，即公然散播此等不實訊息，他已委請律師蒐證準備提出告訴。

吳子嘉於2月1日在風傳媒「下班瀚你聊」節目中提到，「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」。柯建銘今天發表聲明駁斥，強調吳子嘉並未與他查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議。

柯建銘說，他已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。

