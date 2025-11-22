吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市議員魏筠今天(22日)透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」
魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進黨再次在桃園參選，對此，她已向鄭詢問確認，鄭回覆她「心如止水，沒有任何選舉的規劃」，對外界揣測鄭參選的可能性已明確否認。
更多自由時報報導
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請
沒在怕中國！沈伯洋現身國際刑事法院：台灣與民主同盟站在一起
其他人也在看
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 3 小時前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 10 小時前
洛縣查獲62萬顆卡芬太尼毒丸 藥效芬太尼百倍
美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）19日宣布，查獲大量原本僅供大型動物...世界日報World Journal ・ 10 小時前
中職／曾因觸身球火爆衝突！黃子鵬真的過來了 郭阜林發文：歡迎老虎
樂天桃猿王牌土投黃子鵬季末行使自由權利，成為市場上的搶手貨，台鋼雄鷹21日宣布以5年總額6600萬與黃子鵬簽約，回到家鄉高雄延續職業生涯，去年交易到台鋼雄鷹的老將郭阜林，過去曾因觸身球與黃子鵬有嚴重衝突，不過如今郭阜林也在社群表示「歡迎老虎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
雲林縣 / 綜合報導 想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅然決然辭職，回家鄉務農，還獲得百大青農獎！他不只自己的收成好，還想要大家一起好，所以推廣機具共享，更無私分享經驗和資源，讓務農小白不用再砸大錢，也不會力不從心；更把在地優質酸菜的製作過程，帶進校園和家戶，讓農作產銷更有出路，地方共生共好。 成本高農工缺百大青農得主「機具共享」打破困境。接過西瓜只要敲一敲聽一聽，就能知道是不是多汁又清甜，從小跟著爸媽務農耳濡目染，四十年一身好功夫的謝志坪，打赤腳忙進忙出穿梭西瓜田，但地不是他的幫忙收成品管，還無償出借搬運車，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「他們自己摸索要三年才學會，然後又多花錢貨車或搬運車，一台七八萬那一台幾百萬，剛回鄉一下子哪有那麼多錢。」土生土長的雲林縣大埤鄉人，謝志坪辭去工廠職務返鄉務農，在第一線看見傳統農作困境，也看到有心務農者的茫然與摸索，雲林縣大埤鄉青農謝志坪：「你不會的或是你需要機具小的機具，你沒有買可以先來跟我借，借完你還我不用等到你，做到非常有興趣才去買，不然你現在買一買做一年過去，你說你不要做了資源都浪費。」開放分享推動農業合作模式，農機技術人力資源共享，農忙期更主動協助鄰里，實現農業社群互助共好，更關注如何提高農民收益，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我會把我的經驗，還有一些技術教他們，讓他們慢慢一直提升，讓他們收入比較穩定，因為沒穩定的生活真的是，他們回來也真的不容易生存，所以我希望不會的，或是想要回鄉的，向我們請教一下，這樣才能創造雙贏。」注入新思維翻轉傳統農業，更在社區在校園導入食農教育，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我發現現在在地的孩子，竟然不會綁酸菜乾耶，在農會教綠色照顧站的阿公阿嬤，也要讓他們知道酸菜梅乾菜，要怎麼煮要怎麼吃要怎麼綁鹹菜乾，來變成一個商品讓他們了解，所以這套教完之後他們會了解認識我們大埤更多的鹹菜文化。」酸菜的故鄉雲林大埤，供應全台近八成的貨源，更是台灣重要的稻米產地，食農教育帶動在地認同，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「出社會要讓朋友知道，在介紹的時候要讓他們知道說，故鄉是第一名的故鄉，讓他們很驕傲地講出來。」腳踩熟悉的泥土他無私分享，一步一腳印踏實走在田埂上，為了農村永續播下希望種子。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。談到2026大選，吳子嘉在《董事......風傳媒 ・ 13 小時前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 10 小時前
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園市長 她透露本人回應：心如止水無選舉規劃
下屆民進黨桃園市長人選備受關注，包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川、立委王世堅都被點名。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉日前卻提出，傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引起熱議。對此，民進黨籍桃園市議員魏筠今天（22日）於臉書說，鄭文燦向她透露想法「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。鏡報 ・ 10 小時前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 10 小時前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 10 小時前
款宴駐巴拉圭大使館人員 江啟臣盛讚台灣之光 (圖)
立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問團21日設宴款待駐巴拉圭大使館駐外人員及技術團。江啟臣表示，駐外人員在異鄉高度展現專業，為中華民國的能見度付出巨大貢獻，堪稱「台灣之光」。中央社 ・ 10 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 9 小時前
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況EBC東森新聞 ・ 10 小時前
貴的不只白米！ 日本10月CPI漲3% 高市早苗急推21.3兆補貼
日本首相高市早苗，面臨的課題不只有日中關係，還有日本國內的通膨問題。日本政府公布最新數據，10月份消費者物價指數，比去年同期上漲3%，現在不只白米，包括蛋糕、蔬果、調味料等食物和食材，都在漲價。日本內閣周五緊急決定，將推出史上最大規模，高達21.3兆日圓的緊急預算，透過補貼水電費、育兒經費等措施，希望能平抑物價。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計EBC東森新聞 ・ 10 小時前
桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏
民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。中時新聞網 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 5 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前