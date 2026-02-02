吳子嘉稱「選總召因債務未清」 柯建銘喊告

▲吳子嘉稱柯建銘因大罷免債務未清才參選總召，對此柯建銘嚴正聲明為不實訊息，已委請律師蒐證準備提告。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 美麗島電子報董事長吳子嘉日前接受網路節目專訪時提及，民進黨立院黨團總召柯建銘之所以要再參選總召，原因在於大罷免之際募了很多款，至今新台幣還沒有清帳，「用黨的名義，總統的名義，大罷免的名義」。對此柯建銘今（2）日聲明表示，吳子嘉並未查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登媒體即刻更正下架相關報導。

吳子嘉日前接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，提及柯建銘為何要參選總召，原因在於大罷免之際募了很多款，至今新台幣還沒有清帳，「用黨的名義，總統的名義，大罷免的名義」。

對此柯建銘今日嚴正聲明表示，吳子嘉並未與他求證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登媒體即刻更正下架相關報導。

