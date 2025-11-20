吳子嘉謗陳時中A疫苗1億美元判賠200萬 最高院發回更審

美麗島電子報董事長吳子嘉。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者張文川／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉前年公開指稱政府採購BNT疫苗貪污，時任衛福部長陳時中採購疫苗Ａ了1億美元，陳時中認為吳子嘉虛構情節，侵害其名譽，提民事訴訟求償1000萬元，台北地院一審判吳應賠300元，高等法院二審今年4月改判吳應賠償陳200萬元；最高法院今認為，二審未說明吳子嘉是「故意」還是「過失」侵權，這攸關到精神慰撫金的計算，因此廢棄原判決、發回高院更審。

刑事方面，陳時中、前行政院長蘇貞昌也提告刑事妨害名譽罪，台北地院今年9月24日依2件加重誹謗罪，將吳子嘉各判處6月、4月徒刑，合併應執行8月徒刑可易科罰金24萬元，可上訴。此外，蘇貞昌也向吳民事求償1000萬元，台北地院去年11月判吳應賠償蘇90萬元，上訴高院審理中。

2022年8月至9月間，吳子嘉在自己經營的YouTube節目中，指衛福部採購BNT的數量和鴻海創辦人郭台銘要送給我國的數量一樣，但「合約總價差一億美金」，「陳時中到蘇貞昌這一批人貪污賺一億美金」，並稱陳時中在BNT疫苗採購過程中「有立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出訂金5000萬美金，並把合約簽完寄給德國人」。

吳子嘉又於2023年5月20日在電視台網路直播節目中說：「中華民國政府跟BNT德國的公司採購的合約，付了訂金，然後合約變成凍結」、「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看」。

陳時中提出刑事、民事告訴，向吳子嘉民事求償1000萬元。一審台北地院認為，吳子嘉的訊息來自上海復星公司台灣代理人王國綸，而王國綸的資訊來源大多來自上海復星公司總經理黃獻輝，黃獻輝提供的資訊也多半是「據聞」而來，王國綸作證時也承認未多加查證，吳子嘉卻僅憑王的說詞即輕率發表言論，應賠陳時中300萬元。

二審高院指出，吳子嘉的言論足以使社會質疑陳時中的守法性、公正性及廉潔度，吳子嘉的言論依據客觀上無法合理推論陳時中高價採購疫苗、意圖貪污1億美金，未盡合理查證義務，也無視衛福部多次新聞稿、記者會公告澄清內容，侵害名譽權情節重大，考量陳時中身為公眾人物、有較高的自清能力，且政府對於人民對疫苗採購的質疑，本應具體向人民說明，因此減額，改判吳子嘉應賠200萬元。

吳子嘉上訴三審，陳時中未上訴。最高法院今認為，二審未釐清吳子嘉是故意或過失侵害名譽權，這可能影響精神慰撫金數額的量定，判賠200萬的理由未臻完備，故廢棄發高院更審。

