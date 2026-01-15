吳子嘉譙柯文哲「雜碎」判賠10萬 同一天罵她混蛋也得賠5萬

吳子嘉辱罵柯文哲判賠10萬元。（翻攝自董事長開講臉書粉專、資料畫面）

美麗島電子報董事長吳子嘉2024年在直播節目，辱罵民眾黨前主席柯文哲「最大爛貨」、「雜碎」、「王八蛋」等，刑事部分去年被依公然侮辱罪判處拘役30日；民事柯求償100萬元，台北地方法院認為，吳子嘉是單純辱罵的情緒性言論，難認有促進公共思辯可言，已侵害柯文哲名譽，判賠10萬元，可上訴。吳子嘉當天直播也對黃光芹開罵，黃也提告求償，法官判賠5萬元。

柯文哲提告主張，吳子嘉在2024年1月4日晚上「董事長開講」直播節目時，公然辱罵：「最大爛貨是誰？第一個是誰？柯文哲嘛，柯文哲你X個X，柯文哲雜碎，柯文哲小丑，你X的放狗咬我」、「你落選就是個王八蛋」、「一個人打你兩個，幹XXXXX，柯文哲我XX媽」。

廣告 廣告

柯文哲認為，吳子嘉的言論足以貶損他的人格尊嚴與社會評價，侵害名譽權，提告民事求償100萬元；刑事部分，吳被依公然侮辱罪判處拘役30日。雖然吳子嘉辯稱是為促進公共思辯，不過台北地院認為，吳的言論依一般社會通念，有相當貶低意味的侮辱性詞彙，認為柯的社會評價確有因而貶損，不採信吳的辯詞，判賠償柯文哲10萬元。

另外，吳子嘉同一天在節目也批評媒體人黃光芹「混蛋」、「我XXXX啦」、「黃光芹來幫我吹好不好」，黃光芹同樣提告求償100萬元。吳子嘉辯稱，他對黃光芹的不雅言論是模仿柯文哲支持者「館長」陳之漢的粗俗表達方式，台北地院仍判賠償黃光芹5萬元。





更多《鏡新聞》報導

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶

周杰倫參戰澳網國籍標示「CHN」變中國人 台灣女將卻是「TPE」