吳子嘉造謠翻車！控官員「靠疫苗貪1億美元」遭蘇貞昌求償 二審判賠90萬確定

吳子嘉誣指蘇貞昌貪污，確定判賠90萬。資料照。廖瑞祥攝



名嘴吳子嘉稱時任行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中「靠疫苗A了1億美元」、遭兩人輪番提告並各求償千萬，而造謠大翻車，一審判吳子嘉賠蘇貞昌90萬元，二審今天駁回上訴，他確定得賠90萬元。至於陳時中的求償案還在纏訟，二審判吳子嘉賠償200萬元，經最高法院撤銷發回高院更審；不過，吳子嘉也因此案吃上刑事罪，一審判刑8月。吳子嘉的民刑事官司幾乎全以敗訴收場。

前行政院長蘇貞昌怒告吳子嘉，目前官司全勝。資料照。廖瑞祥攝

蘇貞昌主張，身為美麗島電子報董事長的吳子嘉，在2023年5月20日在《中天電視》舉辦的「董事長開講粉絲見面會新北站」直播節目宣稱，「我現在講清楚喔，蘇貞昌政府、陳時中部長…A了1億美金」、「我們政府的話，就是白白貪污了將近30億台幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「看到合約之後我們就可以把陳時中相關的長官，通通抓去判刑抓起來」、「但是這個案子這個政府買BNT，想A一億美金這件事情，將是今年選戰一個重大的破口」、「這個比剛剛的新潮流貪污更嚴重，因為這是實實在在的…為了要遮羞，為了要掩蓋這個事實，居然合約封存30年， 毫無道理可言，這就是作賊心虛的一個表現」。

廣告 廣告

蘇貞昌和陳時中各自提告加重誹謗罪，另各自提出民事求償千萬元，並宣布勝訴款項將全數捐作公益。但吳子嘉民刑事訴訟幾乎都慘遭滑鐵盧。

據了解，吳子嘉因此案被檢方起訴加重誹謗罪，一審日前判他8個月有期徒刑，全案上訴二審。針對陳時中求償部分，一審判吳子嘉賠償300萬，二審改判200萬元，經最高法院發回高院更審。兩案仍纏訟中。

至於蘇貞昌求償部分，一審判吳子嘉賠償90萬元，吳子嘉上訴後，高院今天打臉駁回上訴，全案已確定。

行政院政務委員陳時中狀告吳子嘉，官司目前全勝。資料照。李政龍攝

高院合議庭公布理由指出，吳子嘉的言論已足使人質疑，蘇貞昌在行政院長任內對於疫苗決策及執行採購的公正廉潔，侵害其名譽；而吳子嘉的言論屬於事實陳述，不僅是意見表達，況且他也無法舉證自己說的是實話。

合議庭認為，吳子嘉雖然抗辯說，是聽「深喉嚨」、上海復興醫藥在台授權代表人王國綸提供的說法及證據，但王國綸提出的證據也無法推論吳子嘉說的是真的，加上王國綸也沒有向吳子嘉表示蘇貞昌涉貪1億美元。吳子嘉沒有做其他查證就對外放話，未盡合理查證義務。

合議庭審酌，吳子嘉沒有合理查證就散播言論，考量該言論因網路平台迅速傳播導致廣為人知，侵害情節重大，認為一審判吳子嘉賠90萬元有理由，駁回吳子嘉上訴。全案定讞。本案承審合議庭成員為審判長兼受命法官劉素如、陪席法官馬傲霜及何若薇。

更多太報報導

控陳時中「靠疫苗貪1億美元」！ 吳子嘉二審判賠200萬 最高法院「這原因」發回

又輸了！誣指陳時中、蘇貞昌買疫苗A了1億美金 吳子嘉一審判刑8月

為疫苗案作證！陳時中化身「陳狀師」嗆爆他 吳子嘉被揭名下無財產「建議入獄」