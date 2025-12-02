吳子嘉造謠「蘇貞昌靠疫苗A了1億美金」 判賠90萬元確定

吳子嘉肆意抨擊、造謠蘇貞昌與陳時中，官司慘輸。（本刊資料照）

美麗島電子報董事長吳子嘉2023年公開指控，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中在COVID-19疫情期間，透過BNT疫苗採購「A了1億美金」。對此，蘇、陳認為吳的不實指控造成名譽受損，蘇的部分一審判吳應賠90萬元，上訴後，高等法院認定吳未經合理查證，侵害蘇名譽情節重大，今仍判吳應賠蘇90萬元，全案確定。

吳子嘉於2022年8、9月於網路直播節目「董事長開講」中，評論行政院疫苗採購時表示，「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億台幣」「這種錢你也敢A？所以陳時中不要臉到了極點」「也就是說如果合約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪汙賺1億美金」「這個1億美金是被香港人A走，還是被蘇貞昌的政府A走我們不知道」。

2023年5月20日時，吳子嘉更於「中天互動直播LIVE」節目中稱，「我現在講清楚喔，蘇貞昌政府、陳時中部長…A了1億美金」「看到合約之後我們就可以把陳時中相關的長官，通通抓去判刑抓起來」「但是這個案子這個政府買BNT，想A一億美金這件事情」「只要一份合約曝光的話，那這個政府就會面臨到A了1億美金的，法律上的挑戰」。

吳子嘉的指控引起蘇貞昌與陳時中的不滿，分別對吳起訴求償1,000萬元。蘇貞昌部分，台北地院判吳敗訴，須賠償蘇90萬元，吳不服上訴，高等法院也認定，吳的言論屬不實言論且未經合理查證，已不法侵害蘇的名譽且情節重大，今判決吳上訴駁回確定。

至於陳時中部分，北院判吳子嘉得賠償300萬元，高等法院改判應賠200萬元，上訴後，最高法院認為應釐清吳屬故意或過失行為，因為攸關判賠金額多寡，廢棄發回更審。至於蘇貞昌與陳時中也認為，吳子嘉惡意捏造且散布不實言論，對吳提起刑事告訴，北院9月判吳應執行8月徒刑，可易科罰金，仍可上訴。

