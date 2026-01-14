吳子嘉預言國民黨失守5縣市 徐國勇：相信會成真

吳子嘉預言2026國民黨5執政縣市失守 徐國勇：相信預言會成真。資料照

媒體人吳子嘉預言，國民黨在2026有五個執政的縣市都面臨掉棒危機。民進黨祕書長徐國勇表示，以前的人都有一個錯誤的觀念，認為經濟好像國民黨比較行。他要在這裡具體告訴大家，「錯了」。國民黨的經濟根本就不行。從馬英九股市的8000點、國民所得的1萬3元，跟現在怎麼比？「我感謝他，也希望他預言成真，我也相信他的預言會成真」。

徐國勇說，他對每個縣市的民進黨候選人都充滿信心，已經執政的縣市要繼續，沒有執政的縣市要盡所有的力量要把它翻轉過來，讓人民知道現在民進黨執政的成績。

他說，馬英九當年提的633政策，經濟成長率要6％。國民所得要3萬塊美金。「馬英九哪一樣做到了？」還說如果633沒做到要捐一半的薪水，國民黨有做到嗎？馬英九不就是代表國民黨，國民黨用633騙了台灣人民，得到了八年的政權，而特別的親共。

徐說，因為國民黨親共，讓台灣國民所得、經濟成長停滯，當時輸韓國、日本一大截，馬英九說股市要上幾萬點、國民所得3萬塊美金，結果連3萬的一半都沒有。可是蔡英文的八年，加上賴清德的這兩年，國民所得已經超過38860贏過了日、韓，很有可能很快的國民所得會超過4萬美金。從蔡英文到賴清德執政，經濟發展經濟的成績，樣樣說明，民進黨是一個會做事的政黨。

他說，新北市長參選人蘇巧慧非常努力在做，宜蘭整合得非常好。包括基隆、嘉義市，甚至台東、彰化，每個已經提名的縣市，候選人都非常的優秀。吳子嘉說很可能民進黨至少會多五個縣市，搞不好還會比吳預言的更好。

