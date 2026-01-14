吳子嘉預言國民黨恐掉5縣市 徐國勇感謝：相信會成真且更好

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前分析，國民黨在2026年有5個執政縣市面臨掉棒危機，包括新北市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹縣。民進黨秘書長徐國勇14日表示，他感謝吳子嘉，也希望預言成真，並相信預言會成真，甚至搞不好還會比預言的更好。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／中天新聞）

徐國勇表示，他對每個縣市的民進黨候選人都充滿信心，已經執政的縣市要繼續執政，沒有執政的縣市要盡所有力量翻轉過來，讓人民知道現在民進黨執政的成績。他強調，以前的人都有一個錯誤的觀念，認為經濟好像國民黨比較行，他要在這裡具體告訴大家「錯了」，國民黨的經濟根本就不行。從馬英九執政時期股市的8000點、國民所得的1萬3千元，跟現在怎麼比。

徐國勇批評，馬英九當年提的633政策，經濟成長率要6%、國民所得要3萬塊美金，馬英九哪一樣做到了。他說，馬英九還說如果633沒做到要捐一半的薪水，國民黨有做到嗎。馬英九不就是代表國民黨，國民黨用633騙了台灣人民，得到了八年的政權，而特別的親共。

徐國勇指出，因為國民黨親共，讓台灣國民所得、經濟成長停滯，當時輸韓國、日本一大截，馬英九說股市要上幾萬點、國民所得3萬塊美金，結果連3萬的一半都沒有。可是蔡英文的八年，加上賴清德的這兩年，國民所得已經超過38860元贏過了日本、韓國，很有可能很快的國民所得會超過4萬美金。從蔡英文到賴清德執政，經濟發展的成績，樣樣說明民進黨是一個會做事的政黨。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

徐國勇說，新北市長參選人蘇巧慧非常努力在做，宜蘭整合得非常好，包括基隆、嘉義市，甚至台東、彰化，每個已經提名的縣市，候選人都非常的優秀。吳子嘉說很可能民進黨至少會多5個縣市，搞不好還會比吳預言的更好。

吳子嘉在直播中分析年底選情時認為，5個縣市當中最危險的是新北市，目前對國民黨不利，若李四川不選改推劉和然，新北必敗，且一旦丟掉新北，國民黨主席鄭麗文的政治生命結束，整個2026甚至2028也結束，藍營無法重回執政，連帶立委選舉也會慘敗。吳子嘉直言，若國民黨在這5縣市全輸的話，鄭麗文的主席任期到了今年年底，必將壽終正寢。

吳子嘉預測國民黨在5縣市恐有掉棒危機。（資料照／中天新聞網）

另外，對於台北市長提名人選，日前傳出行政院長卓榮泰可能參選，立委王世堅則在等賴清德的一通電話。徐國勇說，台北市被點名的人選太多了，包括王世堅、吳思瑤，連他也被點名，但他不會選。他強調，台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的，正在一一評估考量，在最適當的時機出來才是民進黨要的。

徐國勇表示，每個提名都要經過選對會討論、中執會通過，當評估完成時，中執會將立即召開、立即通過，必要時會舉行臨時中執會通過，並舉行記者會向外界說明，有可能在農曆年前完成提名。

