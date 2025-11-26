吳子嘉預言：柯文哲接任黨主席 AIT谷立言將送上「第一個賀禮」

資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」節目中預言，「柯文哲於明年1月正式接掌民眾黨黨主席，的第一個賀禮，將是美國在台協會處長谷立言登門拜訪。（圖片來源／柯文哲臉書）

資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」節目中預言，「柯文哲將於明年1月正式接掌黨主席，他的第一個賀禮，將是美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）成為第一位登門拜訪的外賓，我吳半仙算命算給你大家聽。」

「明年一月政府必須完成總預算，裡面有三分之一是國防預算。」吳子嘉說這時看到美國在台協會（AIT）處長谷立言帶著人去拜訪國民黨主席鄭麗文，這對在台協會來說很憋屈，根據目前藍白合在立法院態勢，是不可能通過國防預算。

廣告 廣告

吳子嘉預言，柯文哲將在明年1月接下民眾黨主席

這個總預算之後又要馬上審查連續7年編列的1兆3千億元的國防特別預算。他表示，通過的話國防預算將提早達到GDP的3%「如果這個預算沒有過，美國川普政府就會懷疑你沒有自我保護的決心，就會對台灣有很多顧慮。」

「國防預算要過的關鍵，變成是柯P。」吳子嘉表示，按照他的推算，柯文哲明年1月會接回黨主席，1月的時候是三黨將在立法院對決中央政府總預算，國民黨已經表態了，不會通過國防預算，北京聽完很高興啊。

三黨對決國防預算審查，谷立言將拜會柯文哲

他表示，加上明年2月1日起的兩年條款，民眾黨會換上全新的7席立委，等於是8個全換，這些人都會聽柯P的話。美國政府因為2兆多的國防預算對賴清德施壓，柯文哲看到機會了，他接下民眾黨主席後，就會參與整個立法院的預算審查方向，或者參與政黨之間協商預算的事宜。

吳子嘉說，AIT處長谷立言得去拜訪柯文哲，柯P會說「我八席給你谷立言，那你谷立言給我什麼？你要幫我官司解決掉啊。」

吳子嘉認為，柯文哲可用支持國防預算交換自己官司

「柯文哲不是跟你賴清德交易喔，而是直接跟賴清德的老闆，跟老美交易。」吳子嘉解讀，民眾黨這八席不是給民進黨，而是直接給老美，再由谷立言去對賴清德施壓。

他強調，一定用民眾黨八席立委支持國防預算去交換他的官司，賴清德平常不會理柯文哲，但後面有個大老闆川普在施壓，川普把台灣當凱子這件事情，創造了柯文哲可以脫離訴訟的機會，這是百年難得一見，從來沒有人借用美國的力量來解開他的官司。吳子嘉說，柯文哲將是台灣第一例。

(原始連結)





更多信傳媒報導

震撼！日本爾必達宣布將於2027年建1.4奈米廠 台積電ADR開盤後就下挫

羅唯仁是台積電版的張憲義？ 台積電正式宣佈提告

兆豐金前三季EPS1.91元、現金股利配發率75% 高資產客戶數成長近2成

