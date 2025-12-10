（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日晚間在其《董事長開講》節目當中爆料指出，國民黨宜蘭縣黨部日前一場黨公職人員及黨代表餐會當中，立委吳宗憲被兩位議員當著議長張勝德及其父親老議長張建榮的面嗆「你不要選了啦！你也不會當選啦！而且也不可能給你選，我們現在都在連署了啦。」，吳子嘉更以「放狗咬人」怒指此一行為。對於吳子嘉的指控，國民黨宜蘭縣黨部今（10）日發布新聞稿表示，吳子嘉所述之情節，與當日事實嚴重不符。

吳子嘉「放狗咬人」言論 國民黨宜蘭縣黨部駁斥與事實嚴重不符 - https://www.watchmedia01.com

廣告 廣告

國民黨宜蘭縣黨部在新聞稿當中指出，針對近日媒體人吳子嘉先生於公開節目中聲稱，吳宗憲委員在黨部會議餐敘中遭受「恐嚇退選」，並指稱張勝德父子「放狗咬人」等言論，本黨部特此發表嚴正聲明，澄清事實，以正視聽。

國民黨宜蘭縣黨部在新聞稿當中表示，吳子嘉先生所述之情節，與當日事實嚴重不符。事實上，宜蘭縣議會議長張勝德先生已明確反駁，當天的活動是縣黨部召開的地方會議，「沒人講出『不會讓你選』等語」。 本黨部重申，對於任何意圖透過散播虛假資訊，進行人身攻擊或傷害本黨同志名譽的行為，表達最嚴厲的譴責。

新聞稿指出，事件發生後，吳宗憲委員與張勝德議長已聯繫溝通，雙方皆認為不實消息傳播太過離譜。吳宗憲委員對此明確表示，「消息傳過幾手都會失真」。張勝德議長將自己與吳宗憲委員定位為「合作夥伴」。兩人均有共識，無論最終誰獲得黨內提名，另一方都會以大局為重，全力支持對方參選。當日活動中，張勝德議長甚至主動拉著吳宗憲委員一同逐桌敬酒，兩人的互動融洽，因為大家的目標都是讓宜蘭更好。

縣黨部強調，目前正全力以赴，推動縣長選舉等工作在，一切都均按照民主程序，公平、公正地進行。無論是透過協調、初選或民調，最終都會尊重黨中央的決定。呼籲所有黨員同志與支持者，應保持耐心，共同期待能選出最能帶動宜蘭地方前進的優秀候選人。請外界停止炒作意圖破壞黨內和諧的不實爆料，將焦點回歸宜蘭的交通建設、產業調整與人口流動等長期挑戰，共同為「拼出好生活，讓宜蘭更好」的目標而努力。