吳子嘉：柯建銘沒選上總召他會跳票 柯選上輪到賴清德跳票

民進黨團總召柯建銘20日出席了趙少康新書「七十少年」發表會，現場都是藍營人物，他自嘲說「我是萬藍叢中一點綠」，但與他認識30年以上的吳子嘉在直播節目斷言，柯建銘2月1日想要爭取連任立院總召，並開玩笑的說，「柯建銘脫離賴清德的小圈圈氣色都變好了。」

資深媒體人吳子嘉解讀柯建銘最近三大動作，第一，柯去上前總統陳水扁的節目，說大罷免的經費有爭議，第二，在立法院和柯文哲見面，兩人稱好友，第三就更妙了，跑去趙少康新書發表，韓國瑜說「今天柯總召咬字都比過去口齒清晰。」吳子嘉說，柯建銘當了叛徒以後講話都變得清晰。

吳子嘉斷言柯建銘將爭取連任總召

吳子嘉分析說，柯建銘上陳水扁前總統的電台接受訪問大爆料，說大罷免的時候有爭議財務問題，過沒多久，陳水扁預計在鏡電視節目就被暫停了，阿扁和柯建銘的見面得罪賴清德。

第二，吳子嘉評論柯文哲到立法院和柯建銘見面說「我們都是好朋友」，他們倆以前打的仇深似海，現在變成好朋友，柯建銘和柯P就是兩個大說謊家，當然更大的說謊家是賴清德。

再來是出席趙少康的新書發表，吳子嘉說，柯建銘是靠賴清德生活的嘛，他吃賴清德一口飯，現在沒得吃，跑去當流浪狗，流浪到趙少康的現場。「這是一個先行指標，什麼指標告訴你，他要選2月1日的立院總召。」

賴清德無法撼動柯建銘在立法院喬王的地位

吳子嘉表示，柯建銘萬年總召基礎何在不是你賴清德了解的，你任何人撼動不了柯建銘，主要理由大家都不知道，他是真正的喬王，所有的立委狗屁倒灶的事情都是柯建銘處理。

「他不怕髒啊，他敢處理問題啊，立委遇到的司法問題、財務問題、男女問題、家庭糾紛，沒有一個不敢喬的，臉皮又厚，下手又重，他耍流氓也可以。」吳子嘉繼續說，柯建銘在新竹和風飛砂幫關係很好啊，就是風飛砂幫力量的提供者，柯建銘本身長期支持風飛砂，他靠這個黑色力量在立法院縱橫一時，這也是為什麼風飛砂最近要被賴清德掃黑的原因，一部分是因為柯建銘。

「賴清德、柯建銘的鬥爭什麼時候開始？看2月1日，這是民進黨內的大戲。」吳子嘉說，「2月1日是不是柯建銘當總召，就看投票，新潮流可能會跑票，秘密投票的話，柯建銘會當選。」

吳：柯建銘要是不當總召財務就會崩盤

為什麼柯建銘要強力爭取連任？吳子嘉說，「他要是不當總召，他的財務就會出狀況，他就會跳票，財務就會崩盤。」他說「我跟柯建銘30年以上的朋友，他以前每天跟我在一起，他的犯罪事實，我手上一把。」

吳子嘉指，賴清德面對的是立法院的背叛，「你看到陳亭妃，骨牌倒下來那一剎那，然後，柯建銘又搞這招，柯建銘不當總召，他財務就會崩盤，他要是當了總召，賴清德要崩盤。」

