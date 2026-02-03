吳子嘉：賴清德信任度黃金交叉 鄭麗君關稅談判獲53％滿意度

《美麗島電子報》最新1月國政民調出爐，吳子嘉認為總統賴清德因美台貿易談判成功聲望大漲，也帶動了民進黨、卓榮泰的正面聲量。（圖片來源／總統賴清德臉書）

台股指數創新高到3萬多點、美台貿易談判結果出爐關稅15％，《美麗島電子報》2日公布最新1月國政民調出爐，總統賴清德的信任度自2024年上任以來首度出現黃金交叉，信任度46.9％高於不信任度43.3％。

「水漲船高阿，完全跟著總統一起上揚」吳子嘉表示，總統賴清德的信任度、滿意度大漲近5.4％、4.3％，民進黨好感度、卓榮泰滿意度都反彈漲5％，可歸咎於這一波貿易談判成功，總統賴清德聲望回升。

廣告 廣告

總統賴清德信任度漲4.3％，和不信任度出現黃金交叉

「賴清德信任度黃金交查，這是典型黃金交叉，我們二月沒做國政民調，如果三月沒有出甚麼事情，看起來對賴有利的態勢。」吳子嘉說。至於卓榮泰，他解讀雖然還沒有黃金交叉，但正、負評價也已經非常接近了。

有趣的是，這一波因美台貿易談判帶來的聲望，主角之一的鄭麗君民眾看法如何，尤其許多民進黨立委都想拱鄭麗君出來選台北市長。

台美貿易談判成功，鄭麗君也有過半支持度

根據《美麗島電子報》民調，對鄭麗君貿易談判結果 53％ 不滿意31.9％、或泛綠民眾等群超過5成5表示滿意，至於中立民眾有42.3％滿意、30.9％不滿意。「不滿意的31.9％大概是政治表態啦，滿意度過半，表示我們對台美貿易談判國人給予肯定的。」

貿易談判的紅利，一方面讓民進黨支持度增加以外，也使得在野黨支持度受到衝擊，而且，對民眾黨的衝擊大過於對國民黨的衝擊。

《美麗島電子報》民調顯示，最大在野黨國民黨好感度34.4％，較上次減少0.7％，在誤差範圍內，而負面評價49.9％，吳子嘉說「等於沒有動。」

民眾黨負向評價爆表，鄭麗文不信任度高過國民黨

但受訪者對民眾黨的好感度下滑到30.8％，吳子嘉指出「民眾黨負向評價51.8％，是所有政黨中比重最高的，柯文哲的表現，目前兩個太陽而柯文哲主導之下，民眾黨給大家壞印象最高。」

他補充說，「民眾黨 30.8％有點危險，上次遇到接近30％情況，很快就掉到30.7％， 很快就到20幾％。」

吳子嘉也對國民黨主席鄭麗文喊「加油」，調查顯示，雖然民眾對鄭麗文以及國民黨都是信任度下滑、不信任度增加，但是鄭麗文獲得不信任度高達53.5％，比國民黨的49.9％還高出很多，而且鄭麗文在接受經濟學人專訪時提到「台灣人民應該接受自己是中國人的事實」吳子嘉認為這很危險。

(原始連結)





更多信傳媒報導

赴中國申請「放棄國籍」遭拒 首位中配立委李貞秀出示證明文件 酸不知內政部何時幫對岸跑公文

台股記憶體上演大怒神 但長江存儲新產能恐難解燃眉之急

賴清德召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會 剛好用「走向世界」對比國民黨「鎖進中國」

