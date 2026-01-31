吳子嘉：賴清德需要仇恨的環境 有助選舉

對於賴清德是否需要赴立法院報告，《美麗島電子報》預先公布的民調顯示，52.9％的民眾認為有必要，34.1％的民眾認為沒必要。董事長吳子嘉解讀，賴清德需要一個仇恨的環境，有助於2026年選舉，以鞏固基本盤，最好方法就是把朝野關係搞得很緊張。

根據《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日於馬千惠主持的中天電視政論節目《新聞千里馬》預先公布的美麗島民調，對於立法院審查中央政府總預算，46.3％的民眾認為先通過沒有爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通；35.3％的民眾認為立法院應該馬上全面審查中央政府總預算。

吳子嘉解讀，民進黨固定的基本盤在35％左右，不論民進黨主張什麼，都支持民進黨。但有將近半數的大量中間選民和年輕人，認為沒有爭議的民生預算先通過，比較合理。

另外，對於賴清德有無必要赴立法院對於國家安全與國防特別預算進行國情報告？52.9％的民眾認為有必要，34.1％的民眾認為沒必要。

吳子嘉表示，已經有過半數的民眾認為總統應該赴立法院報告，因為賴清德曾經承諾過，所以應該勇敢面對民意要求，至於方式可以再討論。

馬千惠隨口問一句「你覺得總統會去嗎？」吳子嘉立刻回答「不會！」馬千惠笑稱，那還講那麼多！

吳子嘉認為，賴清德需要一個仇恨的環境，有助於2026年選舉，以鞏固基本盤。民進黨在九合一選舉本來就是居於下風，這次目標只有5縣市再加一，就是基本盤保底，最好方法就是把朝野關係搞得很緊張。

