吳季璇、管麟剛認愛就求婚成功 擁吻喜曬婚戒超浪漫

【緯來新聞網】台灣演員管麟於1月10日透過社群平台宣布向演員吳季璇求婚成功，消息一出引起媒體與影迷關注。兩人曾在2022年被拍到互動親密，當時並未公開戀情，如今證實兩人將攜手共度餘生。

吳季璇、管麟剛認愛就求婚成功。

管麟自2016年在電視劇《飛魚高校生》中飾演「方亦磊」一角後逐漸打開知名度，之後也參與《女兵日記女力報到》、《正負之間》和《秘書俱樂部》等戲劇演出。吳季璇則因與他一同演出《廢財闖天關》而結緣。



2022年，兩人被拍到私下互動親密，當時管麟表示兩人是「值得深交的朋友」，並形容吳季璇「純樸且善良」。此後雙方雖未公開交往，但仍不時傳出緋聞。



管麟在IG上傳多張求婚現場照片，畫面顯示他在住家向吳季璇下跪親吻其額頭，吳季璇則高舉配戴戒指的手指，兩人互動親密。畫面中，居家環境被布置成浪漫氛圍，顯示此次求婚經過精心安排。



管麟在貼文中寫道：「BEST YES EVER！」，表達求婚成功的喜悅。曾與他合演《飛魚高校生》的演員黃宏軒也留言恭賀，表示：「飛魚隊第一位人夫出現了！」

