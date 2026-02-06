吳宇舒體脂只剩11.8％！嘆「膠原蛋白流失」被多人認證瘦了

吳宇舒量體脂肪，竟然不到12%。(圖/吳宇舒臉書)

電視台主播吳宇舒2023年生下寶貝女兒，產後不到半年就恢復臀圍，體脂也從27%降至20%。近日，她測量身體組成分析，驚覺體脂肪僅11.8%，懷疑數值有誤。

身高162公分的吳宇舒，懷孕前體脂肪長年維持在18%，產後找物理治療師喬骨盆，再搭配增肌減脂，跟孕前的身材相差不遠。昨(5日)她透過限時動態分享身體組成分析報告，體重50.1公斤，骨骼肌24.4公斤，屬於正常範圍。不過，當吳宇舒看到體脂肪率11.8%，感到相當訝異，「這什麼數字！？我懷疑INBODY壞掉了。」

廣告 廣告

吳宇舒體脂肪很低，只有11.8%。(圖/吳宇舒臉書)

其實2天前，吳宇舒發文透露不只被一位久未見面的友人說變瘦，當下她十分困惑，因為自覺沒有變瘦，猜測可能是螢幕有膨皮的視覺效果，所以才有她本人比較瘦的錯覺。吳宇舒也懷疑可能是膠原蛋白流失，臉才看起來變小。

吳宇舒產後身材依舊纖細。(圖/吳宇舒臉書)

吳宇舒曾公開過產後快速恢復體態的訣竅，首先孕期盡量控制體重，不要胖太多，產後二周開始減少熱量攝取，飯吃一半且順序放在最後，多喝水。第三周起不吃澱粉，開始做墊上運動，喚醒腹部深層肌肉，再慢慢地增加活動量，例如散步半小時。這些方式很快地出現成效，吳宇舒坐完月子時，體重已降到52公斤，跟懷孕前的體重相差不大。

更多中時新聞網報導

高中生選系 最愛醫藥

壽險三巨頭AI人才 釋2萬職缺

Uber、Uber Eats 雙平台偕弘道 友善高齡送暖