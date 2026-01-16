吳宗學質疑15％關稅是一種前金後謝? 真正代價早已由全民先付

行政院宣布台美關稅達成15％不疊加共識，並取得美國貿易擴張法232條款最惠待遇。對此，台中市議員北屯區擬參選人吳宗學表示，表面上稅率下降是好消息，但若回頭檢視整個過程，台灣投入2500億相比日韓看似最優惠，但其實早就包含1.25兆軍購案，這更像是一種「前金後謝」的政策結果，真正的成本其實早已由全民買單。吳宗學並問綠營何欣純委員，1.25兆可讓台中的學童吃781年的營養午餐、可以蓋30條捷運藍線，您支持這樣的執政黨決策嗎？

吳宗學指出(圖左)，在關稅尚未定案前，企業已被迫提前調整供應鏈、承受匯率升值與訂單轉移壓力，政府也編列大筆預算實施軍購、推動對美投資與信用擔保。不是等到15％出來才開始付出，而是帳早就先付了，現在才告訴大家結果不錯。直言政府以15％關稅作為談判成果對外宣示，卻少談這段期間已有多少企業被淘汰、多少中小企業撐到極限。

針對2.5倍免稅額等配套，吳宗學認為，對不少傳統製造業來說，黃金搶救期已經過去，現在只是從急救轉成長期耐力戰。政策設計高度集中於大型、能赴美設廠的企業，台中多數中小企業根本無法適用，卻同樣承受衝擊。成本全民分攤，成果卻集中少數。

吳宗學強調，關稅定案不該被當成終點，政府有責任把已發生的代價說清楚，並提出真正能讓中小企業活下來的支持方案，否則再漂亮的數字，都只是事後安慰。