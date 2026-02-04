吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光

吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。

聊到 200 萬禮金，吳宗憲先是笑說：「那個小錢怎麼可能拖過隔天！」接著兒子鹿希派在一旁補充，其實公司內部曾努力勸憲哥「不要真的給出去」，但沒想到吳宗憲說到做到，真的包了 200 萬紅包。

吳宗憲也透露，他與陳漢典、Lulu 原本有一個群組名為「典 Lu 宗」，婚後則改名為「Lu 管宗」，因為 Lulu 現在負責「管」陳漢典。他更公開三人的群組對話，畫面中 Lulu 直接把匯款資訊丟進群組，讓現場笑翻。至於是否有傳授生子秘訣？吳宗憲笑回：「年輕人花招比較多，給他們自己去研發。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導