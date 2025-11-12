吳宗憲不挺粿粿！勸她「淨身出戶」 嘆王子人設崩壞難翻身

藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，後粿粿發布道歉影片，王子也坦承錯誤。對此，吳宗憲12日至中天節目《綜藝OK啦》錄影時，直言王子與粿粿形象已崩壞，要翻身的機會不大，認為他們至少需要3到5年才可能重建人設；並鼓勵范姜彥豐長得帥，「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？」

吳宗憲曾因粿粿外貌神似自己高中女友，而在節目錄影時暱稱她為「鼻鼻粿粿」，盼能夠讓她給觀眾留下更多印象，但強調和粿粿私下沒聯絡，「那時候想說純粹幫忙一下，但她那時候已經有男友。」稱當時不覺得她是對異性會互動越矩的女生，事件爆發前對王子的印象也不差，但認為人與人相處久了難免出現變數，「相處久了，會發生什麼樣的事不清楚。」

對於近日傳出范姜彥豐與「粿王」協商破局，吳宗憲預先分析法院判決，「以後法院判決大約是1200萬，有部分可以分期付款，這種事情是有行情的，不要掙扎了。男生會賠500萬，女生賠700萬，（粿粿）房子已經出了4、500萬，那就是給男方（范姜彥豐），（粿粿）淨身出戶」並笑稱，「上法院前不如先給我一通電話，事情就沒有了。」

吳宗憲也感嘆，「在愛情面前誰不卑微？」鼓勵大家面對感情糾葛時能夠好好處理，「感情到最後，大部分就是『不甘心』而已。」被問到是否考慮簽下粿粿成為旗下藝人？他自嘲目前經紀公司已名存實亡，近期唯一值得稱讚的是旗下藝人「海產」劉威廷捐肝給父親，相當孝順。

