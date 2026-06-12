吳宗憲不挺翁曉玲提修法「縮短羈押期」 黃智賢：終於變成綠宗憲

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國民黨立委翁曉玲提出修正《刑事訴訟法》第108條「縮短羈押期限」，結果同黨立委吳宗憲並不力挺。（鏡報林煒凱攝）

立法院司法及法制委員會昨（11）日進行《刑事訴訟法》修正案審查，國民黨立委翁曉玲提出修正《刑事訴訟法》第108條「縮短羈押期限」，結果同黨立委吳宗憲並不力挺，並提到這樣法修下去，很可能造成刑事偵查、犯罪偵查的崩潰。資深媒體人黃智賢今（12）日po文，直呼「吳宗憲終於變成綠宗憲」。

翁曉玲先前提出修正《刑訴法》第108條「縮短羈押期限」，擬將偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月。檢察官出身的藍委吳宗憲表示，自己不認同《刑訴法》第108條「縮短羈押期限」，因為修法後會一並適用到社會大眾最痛恨的那些案件，像是詐欺、毒品、竊盜、殺人及家庭暴力等案件。

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吳宗憲認為，不應該為了解決個案問題，修法《刑訴法》第108條，反而會讓這些民眾痛恨的犯罪被告，藉此機會找到理由，可以得到脫身的機會。吳宗憲強調，偵查案件不像菜市場買菜，很多時候必須要一層層往上查，才能夠查出犯罪同夥。「這樣子修法下去，很有可能造成刑事偵查、犯罪偵查的崩潰」。

翁曉玲今天受訪回應，強調每個人有不同的立場，並沒有意見不合、內鬨的狀況，她強調這個修正案還在討論階段，現在還沒有定論，「當然我還是希望能獲得社會大眾的支持，必須積極檢討羈押制度的改革。」

黃智賢今於臉書po文談及此事，一開頭就直呼「吳宗憲終於變成綠宗憲」，她認為，選舉使吳宗憲的三觀正常，「終於受不了翁曉玲的提案」。黃智賢還批評翁曉玲胡扯，社會上並沒有所謂質疑「押人取供」這種說法。「只有貪官會教唆黨羽，聚眾威嚇檢方，以政治權勢壓迫司法。」

黃智賢更表示，吳宗憲痛罵翁曉玲這樣胡亂修法，恐將使犯罪偵查崩潰。「難道他同意民眾黨對刑訴法動手動腳？吳宗憲說了一次實話，會不會，吳宗憲也變成了綠宗憲？」

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