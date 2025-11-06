吳宗憲促內政部兌現承諾 「真正的尊敬是待遇到位」

政府承諾針對3萬8千多名警消追溯補回退休待遇，卻遲遲未見具體作法，引發基層強烈不滿。立法院質詢中，國民黨立委吳宗憲痛批，內政部長雖口頭承諾「將追溯補回」，但毫無時程、細節不明，恐淪為政治口號。

吳宗憲指出，相關清冊早在9月完成，內政部與銓敘部也開過5次會議，確立法制適用與執行事項，但內政部仍未公告承諾，也未開放警消查詢自身權益。名單既有、流程已備，卻不敢公開，形同黑箱操作；外界更擔心政府再以「沒錢」為由拖延，重演租金補貼案的「先卡、再補」爭議。

吳宗憲強調，政府一方面要求警消在第一線「流汗」，另一方面卻在預算上「耍賴」。一次發放或分期、是否計利息、何時入帳，全都說不清，形同「政治操作凌遲警消權益」。

他呼籲內政部應立即公布「追溯補回」SOP，包括資格、算法、負責單位及入帳時程，並開放名冊查詢，確保程序透明。吳宗憲強調，真正的感謝不是口號，而是待遇入帳；真正的尊敬，不是掌聲，而是信守承諾。

