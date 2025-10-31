吳宗憲倒數出巡澳門自嘲剩一張嘴 合體康康重現「三大難高音」

吳宗憲12月27日將在澳門「倫敦人綜藝館」開唱。東西文娛、星樂全球提供



吳宗憲繼2019年在高雄巨蛋及馬來西亞演唱會後，宣布即將展開「2025臭男人演唱會」，首站12月27日於澳門「倫敦人綜藝館」登場，談及演唱會名稱，他笑說：「『臭』這個字，字體拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己。」

睽違6年開唱，吳宗憲也邀康康擔任嘉賓，「邀請康康的原因，就是因為當年和高大哥（高凌風）我們3個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，算是克紹箕裘。真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓」。另外也賣關子說還有1位「后級」歌手將與他合唱。

至於何時移師台灣開唱？吳宗憲說：「就讓我安心的離開吧！現在每唱1場，都隨時有可能成為絕響……，偶爾的大型商演或海外演唱會，我就開心的唱一下，因為真的很忙，總之還是要看看時機才能有下一步。」澳門站門票11月7日於「金沙售票系統」啟售。

