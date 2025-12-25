吳宗憲兒曾交往大尺度模特 認分手主因「只剩肉體交流」

鹿希派坦承和「大尺度模特」交往過。(圖／陳俊吉攝)

綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派，2018年投入音樂製作闖蕩演藝圈，近年斜槓經營牛肉麵店，日前上節目自爆情史，坦承曾和「大尺度模特」交往，被問及分手原因，他不避諱表示：「離開床我們就沒話說了」，導致這段戀情沒維持多久就告吹。

鹿希派近來上在節目《11點熱吵店》，透露曾經跟大尺度模特兒交往過，不過時間沒有很長。他描述女生個性嚮往自由、很會玩，導致自己對於這段戀情，並未抱持很嚴肅的態度去看待，「人生只有一條命，能相遇就是緣分」，不過心理層面還是對女方存有些許芥蒂，交往沒多久後，他就發現兩人漸漸沒有話題可以聊，只存在「肉體上的交流」，不禁感概：「只要離開床，我們就沒話說了」。

廣告 廣告

吳宗憲相當提攜在演藝圈闖盪的兒子鹿希派。（圖／中時資料照）

鹿希派表示當時認識到這樣的對象，才對於相關產業有初步認識，「她們分得非常細，有的是可以全裸的，可以下來全拍的，有的就是性感時裝，她們會介意不要混為一談，有的真的只是喜歡，有一種叫福利機，單純也不盈利，就是喜歡裸體給大家看」。

鹿希派補充說道，倘若彼此當時有共識要長久經營這段感情，內心還是會有些介意，對於主持人唐綺陽提問：「如果聊得來呢」，鹿希派則是搞笑表示：「那我可能要跟憲哥聊一下」，讓在場所有人全都笑翻。

更多中時新聞網報導

NBA》馬刺勝雷霆 10天內兩度擊敗聯盟霸主

TPBL》男模打出代表作 國王摘對決特攻首勝

NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士