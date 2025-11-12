吳宗憲公開預言「粿粿、王子難翻身」！分析內幕：女方淨身出戶

吳宗憲（中）12日擔任《綜藝OK啦》嘉賓，跟主持人何美（左）、羅志祥（右）同台。（陳俊吉攝）

「綜藝天王」吳宗憲今（12）日以嘉賓身分登上中天綜藝節目《綜藝OK啦》，跟羅志祥、何美同台受訪。日前范姜彥豐在社群踢爆老婆粿粿與王子邱勝翊有不當的男女關係，事後談判破局，三方已走上法院。吳宗憲今針對此事，表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，這種東西是有行情的，不要掙扎了，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。

粿粿當時是中信兄弟啦啦隊的成員，會因此打出知名度，是因為上吳宗憲節目被叫「鼻鼻粿粿」，才更被大家看到。吳宗憲說：「那時候想說純粹幫忙一下，她那時候已經有男友。」吳宗憲強調，自己對這段「3人關係」都抱持關心態度，希望大家都平安，也呼籲他們：「上法院前不如先給我一通電話，事情就沒有了。」感嘆在愛情面前，誰不卑微，並鼓勵范姜彥豐：「長這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一支花？」

吳宗憲可被稱為「演藝圈里長伯」。（陳俊吉攝）

小豬羅志祥（左）、何美搭擋的默契很好。（陳俊吉攝）

吳宗憲也認為，粿粿、王子之後要翻身的機會不大，「人設崩壞基本上很難了，一般可能要3、5年，所以人與人相處要有邊界感，像我這種敏感體質，一碰到就著床。喜歡的女生約到家裡，小豬你也會吧？」沒想到小豬立刻笑回：「不會！」至於是否想簽下粿粿成為旗下藝人？吳宗憲則自嘲：「我經紀公司現在名存實亡，出事都出事，不過最近唯一就是海產捐肝給爸爸，終於做對一件好事。」

