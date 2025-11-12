吳宗憲公開預言「粿粿、王子難翻身」！分析內幕：女方淨身出戶
「綜藝天王」吳宗憲今（12）日以嘉賓身分登上中天綜藝節目《綜藝OK啦》，跟羅志祥、何美同台受訪。日前范姜彥豐在社群踢爆老婆粿粿與王子邱勝翊有不當的男女關係，事後談判破局，三方已走上法院。吳宗憲今針對此事，表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，這種東西是有行情的，不要掙扎了，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。
粿粿當時是中信兄弟啦啦隊的成員，會因此打出知名度，是因為上吳宗憲節目被叫「鼻鼻粿粿」，才更被大家看到。吳宗憲說：「那時候想說純粹幫忙一下，她那時候已經有男友。」吳宗憲強調，自己對這段「3人關係」都抱持關心態度，希望大家都平安，也呼籲他們：「上法院前不如先給我一通電話，事情就沒有了。」感嘆在愛情面前，誰不卑微，並鼓勵范姜彥豐：「長這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一支花？」
吳宗憲也認為，粿粿、王子之後要翻身的機會不大，「人設崩壞基本上很難了，一般可能要3、5年，所以人與人相處要有邊界感，像我這種敏感體質，一碰到就著床。喜歡的女生約到家裡，小豬你也會吧？」沒想到小豬立刻笑回：「不會！」至於是否想簽下粿粿成為旗下藝人？吳宗憲則自嘲：「我經紀公司現在名存實亡，出事都出事，不過最近唯一就是海產捐肝給爸爸，終於做對一件好事。」
還敢當小王？王子事業重創「遭爆分手粿粿」 無力賠償1600萬超慘
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐上月29日在社群突發爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而深陷不倫風波的王子形象...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
吳宗憲喊話粿粿「淨身出戶」點名王子人設已死：別掙扎了 勸范姜「帥成這樣怕什麼」
「綜藝天王」吳宗憲今（12日）錄製中天《綜藝OK啦》，與羅志祥（小豬）、何美同場主持，節目邀請他擔任大來賓。對於近來鬧得滿城風雨的「粿粿偷吃王子事件」，吳宗憲一出手就語出驚人，直言：「這件事人設已死，至少要3到5年才有可能回歸。」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
吳宗憲開金口：粿粿該淨身出戶！ 自曝早看見范姜離婚官司未來發展
他進一步提到范姜彥豐要求離婚賠償1200萬元一事，先說「粿粿要淨身出戶」，同時表示：「有個行情大概是這樣，要平息人家的怒火嘛。」強調自己對三人都抱持關心態度，也呼籲：「上法院前不如先給我一通電話。」吳宗憲直言「在愛情面前，誰不卑微」，他說當時會直播是臨時被公...CTWANT ・ 7 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
王子無力賠償1600萬！錢都花在這 粿粿遭爆拒絕聯絡范姜
粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，儘管介入兩人婚姻的王子兩度道歉，仍無法平息外界怒火，粿粿也上傳一段17分鐘影片，提到婚後房產頭期款有八成由她支付，房貸也由她承擔六成以上，生產費用同樣自行負擔，並否認曾要求范姜彥豐簽署「放棄婚後財產協議」，粿粿也坦承在婚姻緊張期間與王子走得更近，確實存在踰矩行為，但真正導致離婚的是雙方金錢觀與育兒觀念長期不合。鏡報 ・ 12 小時前
吳宗憲談粿粿婚變風波！預估法院判決金額 直言王子難翻身
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導范姜彥豐與粿粿的婚邊風波持續延燒，對此，綜藝天王吳宗憲先前曾在直播中談及此事，而今（12）日他現身羅志祥與何美主持的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
粿粿離婚范姜彥豐協商破局！吳宗憲爆她「淨身出戶」內幕：不甘心
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。而范姜彥豐因此求償1200萬元，週刊今更爆出粿粿要幫王子扛800萬元，因此惹怒范姜，兩人離婚協商破局，對此吳宗憲今錄羅志祥、何美節目受訪也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
吳宗憲勸粿粿淨身出戶 揭1200萬賠償金內幕
【緯來新聞網】粿粿婚內出軌王子風波延燒，和兩人以及范姜彥豐都認識的綜藝大哥吳宗憲今（12日）出席羅志緯來新聞網 ・ 7 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吳宗憲勸粿粿淨身出戶！分析離婚官司關鍵發展 喊話范姜：天涯何處無芳草
粿粿、范姜彥豐婚變持續延燒，先前吳宗憲開直播提及此事，今（12日）他現身羅志祥與何美主持的《綜藝OK啦》，坦言當時開直播是因為剛好睡不著，風波爆發過後，外界認為粿粿和王子沒有邊界感，他也表示，當初錄製《綜藝玩很大》時沒有對方特別越界的行為，他也覺得王子是很好的人，「相處久了誰知道發生什麼事？」不僅如此，他也勸粿粿淨身出戶。鏡報 ・ 6 小時前
范姜彥豐再開砲！還有婚內出軌藝人未爆彈 網一面倒全猜是他們
范姜彥豐與網紅粿粿婚變風波持續延燒，日前他在Instagram限動便利貼上寫下「說謊姊妹組」五個字，立刻引起外界熱議與無限猜想。由於近期圍繞粿粿與王子（邱勝翊）的婚外情風波仍未平息，不少網友認為范姜這句話似乎暗有所指，懷疑與「粿粿」及其閨密圈有關。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
王子5副業營業額破億卻喊窮？ 知情人士揭背後原因
王子遭控出軌人妻粿粿，沒想到與范姜彥豐協商過程，只要提到金錢部分，就會頻頻喊窮，明明演藝事業跨足唱片、戲劇、主持三領域，加上旗下有5項副業經營，營業額還破億的他，為何沒外界想像種闊綽，據悉是理財觀念不佳，加上父債纏身導致。中時新聞網 ・ 7 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
席惟倫牽線代言竟成導火線！王子拉粿粿同行 她被甩後火速搭上劉書宏
粿粿、王子（邱勝翊）不倫戀風波持續延燒，今（12）日再爆出兩人戀情萌芽期間，王子正和席惟倫交往，4月與粿粿美國行返台後火速甩了對方。巧合的是，王子與粿粿一同出席的代言活動，傳出竟是由席惟倫親自介紹牽線。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
