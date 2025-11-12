吳宗憲力挺坤達「希望他快回來」！樂見辛龍走出喪妻痛復出

吳宗憲（中）12日擔任《綜藝OK啦》嘉賓，跟主持人何美（左）、羅志祥（右）同台。（陳俊吉攝）

「綜藝天王」吳宗憲今（12）日以嘉賓身分登上中天綜藝節目《綜藝OK啦》，先前他曾在直播中提到，一定會全力幫忙因逃兵重創演藝事業的坤達。吳宗憲今說：「我有說達達快回來，但他覺得社會形象不好，說不可以，要給人家好的觀感，我希望他趕快回來。」

而吳宗憲過去曾是辛龍老闆，對方因愛妻劉真過世後，沉寂了5年，如今走出喪妻痛，近期推出新歌〈春暖花開〉。吳宗憲對此樂見其成，「我們都有聯絡啊，昨天也發了很多訊息鼓勵他，該說的都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通」。

廣告 廣告

吳宗憲很會針砭時事。（陳俊吉攝）

吳宗憲今跟「咻比嘟嘩」成員小馬、小鐘一同上節目，小馬昨天才被自稱哥哥的人爆料，說他公司經營不善，還有超越能力的消費，以及二姊疑似養小鬼。小馬隨即發4點聲明駁斥，吳宗憲對此表示：「清官難斷家務事，天倫夢碎，還是要繼續過日子，我等一下也會跟他聊聊。」

更多中時新聞網報導

UBA》新季再一次 張聿嵐返台 政大拚6連霸

器官修復之法 抽脂分離幹細胞

專家籲 借鏡日本廚餘飼料化