吳宗憲加拿大氣到「獅吼」 怒喊：不能再輸了！

紅隊陷入苦戰，吳宗憲臉色相當沉重。（圖／綜藝玩很大提供）

中視《綜藝玩很大》為慶祝11周年，特別遠赴加拿大進行特輯錄製，並規劃「三隊競賽」模式，戰況激烈超乎想像！節目中，由綜藝天王吳宗憲帶領紅隊葉星辰和孟潔、KID領軍黃隊阿部瑪利亞和無尊，以及小鐘率領黑隊吳心緹與JUDY，在異國展開一連串的艱鉅挑戰。

戰況激烈讓紅隊陷入苦戰之際，吳宗憲臉色一沉，直呼：「我們不能再輸了！」隨即展現出強烈的求勝慾望，做出彷彿「獅吼」般的動作，眼睛都冒火、氣勢旺盛，連眼神都充滿鬥志，被隊友形容為「沉睡的獅子醒過來了」。

廣告 廣告

在加拿大的華人圈中，最能勾起思鄉情懷的莫過於「家鄉味」。製作人別出心裁地設計了「最愛家香味」烹飪挑戰，邀請在地華人、台灣人擔任評審，要選出最能代表台灣熟悉的美味。

除了廚藝競賽外，節目組也在加拿大開啟了「玩很大奧運會」，設計了街頭闖關與運動競賽等多元任務。其中，小鐘表現亮眼，尤其在籃球、桌球以及棍球項目上屢屢奪金，一舉成為隊伍中的「金牌常勝軍」。儘管表現出色，小鐘哥在挑戰任務中仍舊必須面對他最害怕的「自由落體」，讓他變臉心驚膽戰。請一定要鎖定《綜藝玩很大》加拿大特輯完結篇，中視周六晚間10點首播。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文墜樓沒想輕生？誠品員工曝「那裡本來有紙箱」 猜測想逃逸卻喪命

張文北捷恐攻地點「與漫畫劇情相似」 作者：幾乎一樣

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚