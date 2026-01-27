吳宗憲勁有心 宣布「老大人我來顧」 70歲免繳健保費

國民黨立委也是宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對宜蘭邁入超高齡社會的趨勢，宣布【宜蘭新政】第二彈—「老大人我來顧」：七十歲以上免繳健保費。（圖：吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委也是宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對宜蘭邁入超高齡社會的趨勢，宣布【宜蘭新政】第二彈—「老大人我來顧」：七十歲以上免繳健保費。（圖：吳宗憲辦公室提供）

宜蘭縣冬山鄉廣興社區今（廿七）日現場氣氛熱烈。國民黨立委也是宜蘭縣長參選人吳宗憲在此召開記者會，針對宜蘭邁入超高齡社會的趨勢，宣布【宜蘭新政】第二彈—「老大人我來顧」：七十歲以上免繳健保費。

吳宗憲不僅端出「七十歲以上免健保費」的實質牛肉，更宣示將結合「AI科技與慢性病照護」。並引用數據精準點出「三明治世代」的困境，強調透過新修正《財劃法》取得穩定財源，展現「發現問題、解決問題」的執政能力，要讓宜蘭長輩活得有尊嚴，讓承擔扶養壓力的「三明治世代」無後顧之憂。

財源哪裡來？ 吳宗憲表示，爭取財劃法修正，取之於宜蘭、用之於宜蘭。面對龐大的社福預算，基層公務員出身的吳宗憲展現務實的財政規劃能力。他直言，過去地方財政被凍省和過時的法規綁架，因此他在立法院極力推動《財劃法》修正。吳宗憲指出，修法後宜蘭每年將增加百億經費，他將把這筆錢優先用於福利政策。吳宗憲堅定表示，將用穩定的財源與具體的政策，帶領宜蘭走出一條新路，讓宜蘭的「老大人」勁健康，讓拚經濟的年輕人勁安心。

看見三明治世代的兩大壓力。 吳宗憲指出，顧小也顧老，不讓長輩為省錢而硬撐。吳宗憲在廣興社區致詞時表示，台灣四十五至六十五歲的「三明治世代」人口已達二三四萬，其中高達百分之四十六自認壓力超負荷，主要有兩大壓力來源，一個是子女教養與教育開銷百分之八十五，另外一個是長輩健康照顧百分之八十。

吳宗憲說明，先前公佈的照顧孩童政策，就是在解決三明治世代的其中一個壓力，而今天，就是要解決另一個壓力。他觀察到，有些老人家捨不得花小孩子的錢，或是退休久了不想繳健保費，身體不舒服就忍著。吳宗憲強調，不能讓長輩為了省錢而犧牲健康，政府必須介入支持。

七十歲免健保費＋科技導入，打造「在地安老」新模式。吳宗憲宣布，未來凡設籍宜蘭滿一年之七十歲以上長者，將全額補助健保費，第六類保險對象，上限八二六元。根據估算，宜蘭縣約有六點二二萬名長者受惠，年度所需經費約六點一六億元。

吳宗憲也提出未來藍圖，承諾將搭配AI科技，結合健康照護、慢性病管理，勢必可以降低後續整體醫療支出，落實「在地安老、在地養老」的宜蘭願景。