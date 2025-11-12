吳宗憲勸粿粿淨身出戶！分析離婚官司關鍵發展 喊話范姜：天涯何處無芳草

吳宗憲（如圖）現身羅志祥與何美主持的《綜藝OK啦》。劉耀匀攝

粿粿、范姜彥豐婚變持續延燒，先前吳宗憲開直播提及此事，今（12日）他現身羅志祥與何美主持的《綜藝OK啦》，坦言當時開直播是因為剛好睡不著，風波爆發過後，外界認為粿粿和王子沒有邊界感，他也表示，當初錄製《綜藝玩很大》時沒有對方特別越界的行為，他也覺得王子是很好的人，「相處久了誰知道發生什麼事？」不僅如此，他也勸粿粿淨身出戶。

何美（左起）、吳宗憲、羅志祥在《綜藝ok啦》棚內接受訪問。劉耀匀攝

吳宗憲直言自己是看得到未來的人，已經把法院判決都分析出來，「法院後來也是約莫是判決1200萬，這種事情是有行情的。」粿粿出700萬、王子出500萬，這件事情就擺平了，「房產抵一抵，家人給男方來帶。」但他也認為王子人設已經崩壞，要復出比較困難，「需要3到5年時間。」他強調和粿粿私下沒聯絡，敏感時間也不適合關心，更忍不住感嘆：「感情到最後只是不甘心而已。」

廣告 廣告

吳宗憲向范姜彥豐喊話：「帥成這樣擔心什麼？天涯何處無芳草，何必單戀一支花。」他強調與人相處邊界感還是要有，由於王子先前曾說過自己都會約女生到家裡約會，他更cue一旁的羅志祥，「喜歡的女生要約到家裡，你也會吧？」讓羅志祥急撇清，秒答：「不會！」

吳宗憲突然cue一旁的羅志祥。劉耀匀攝

吳宗憲經紀公司的旗下藝人近來頻頻出事，加上他和粿粿、王子都私下感情交好，被問到兩人現在的事業都卡關，是否會想簽下他們，他也表示：「我經紀公司已經名存實亡了！」無奈這些藝人出事，他也特別點名海產很孝順，「我要給海產鼓勵，他做對一件事，還可以為爸爸捐肝，手術很成功。」



回到原文

更多鏡報報導

王子無力賠償1600萬！錢都花在這 粿粿遭爆拒絕聯絡范姜

王子爆把席維倫資源給她！當小王付不出1600萬賠償 粿粿想幫出一半

謝侑芯赴大馬前才一起拍MV！吳宗憲爆導演是黃明志 得知噩耗心情難過