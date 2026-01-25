吳宗憲包2百萬大紅包！笑曝Lulu、陳漢典休息室「拔不出來」內幕
吳宗憲包2百萬大紅包！笑曝Lulu、陳漢典休息室「拔不出來」內幕
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵25日舉辦婚宴，恩師兼證婚人吳宗憲被關心是否已匯200萬禮金給新人？低調表示「有啦，這是小事，講那個太世俗了，你們是催債的啊！」也笑稱2人若生小孩，應該不會再包這麼多了，並透露2人過去在錄影空檔的曖昧對話。
吳宗憲表示陳漢典跟LuLu在錄製《綜藝大熱門》時，是同一間休息室，有一次門敲不開，他就把鑰匙從門縫遞進去。沒想到，陳漢典卻說「糟糕（指鑰匙）拔不出來」，Lulu則尖叫直呼「快一點！」讓吳宗憲笑說這是「2025年度最驚悚新聞」。
他也提到此次以證婚人的身分到場，仍像在錄《綜藝大熱門》一樣，表示會察覺陳漢典與Lulu的戀情，是因為錄影結束後發現他們都會各自離開後再會合，「最後一年我有看出來一點點端倪，Lulu當時走路是怪怪的，之後買房子在南港那邊，離開攝影棚兩人都往右轉，被我發現。」
吳宗憲致詞時祝福陳漢典與Lulu早生貴子，並詢問2人是否真的相愛，「紅包越大包其實代表越不看好，你們真的有相愛嗎？只要拿我紅包的，一生都不能再改變！」
