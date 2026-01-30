吳宗憲協調奏效 爭取中央同意增額挺宜蘭運動處人力到位

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲立委協調奏效，爭取中央同意「增額」挺宜蘭運動處人力到位，說到做到。（記者董秀雲攝）

▲國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲立委協調奏效，爭取中央同意「增額」挺宜蘭運動處人力到位，說到做到。（記者董秀雲攝）

為解決宜蘭推動新設「運動處」面臨的人力瓶頸，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今（三十）日在立法院邀請人事行政總處會商，中央已同意「增額」宜蘭運動處人力，並承諾給予最大的增額支持，並將在農曆年前，正式函復宜蘭縣政府具體核增人數。

吳宗憲特別點名感謝人事長蘇俊榮。他表示，中央願意正面回應地方需求、協助地方解決問題的官員，值得給予掌聲。這次人事總處願意在員額問題上鬆綁，對宜蘭體育來說是一個重要的突破。

吳宗憲強調，這只是開始，後續還有場館升級、基層體育扎根等一連串工作要推進。他承諾，會讓大家看到一步一步具體的改變。為宜蘭的運動員、教練和孩子打通每一個關節。宜蘭走新路，不是喊口號，而是把每一個卡住的關卡親手搬開。

回應地方需求 吳宗憲親自搬開石頭。吳宗憲表示，今年一月五十偕同立法院同仁來宜蘭考察時，副議長陳漢鍾、議員林岳賢曾大聲疾呼，縣府現有編制無法支撐未來的體育發展，急需中央協助。當時吳宗憲即當場承諾：「會親自找人事長協調，絕對不讓縣府孤軍奮戰。」

「這句話，我一直放在心上。」吳宗憲指出，宜蘭要成立「運動處」，光靠縣府現有人力挖東牆補西牆，絕對撐不起來。這不只是行政量能的問題，更關係到宜蘭體育發展的未來。因此考察結束後，他立即安排今日的協調會議，務求在農曆年前給地方一個交代。

農曆年前核定關鍵員額。經過居中折衝與溝通後，雙方終於達成共識：由宜蘭縣政府先行進行部分內部人力盤點，其餘不足的關鍵員額，由中央協助增額補足。吳宗憲更進一步確認時程，人總將會在農曆年前，正式函復宜蘭縣政府具體的核增人數，解決體育行政人力不足的燃眉之急。

吳宗憲說，宜蘭是體育大縣，從孩子平日訓練的場地、教練的支援，到大型賽事與場館升級、永續管理，以及安農溪等水域運動推廣，都需要一支更專業、更完整的行政團隊。必須把這條路接通，讓縣府有兵有將，才能為孩子做更多事。