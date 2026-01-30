吳宗憲協調 中央允增額宜運動處人力

為解決宜蘭推動新設「運動處」面臨的人力瓶頸，立委吳宗憲在立法院邀請人事行政總處會商，他說，中央同意「增額」宜蘭運動處人力。 （吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

為解決宜蘭推動新設「運動處」面臨的人力瓶頸，宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲三十日在立法院邀請人事行政總處會商，中央已同意「增額」宜蘭運動處人力，並承諾給予最大的增額支持，並將在農曆年前，正式函復宜蘭縣政府具體核增人數。

吳宗憲表示，今年一月五日偕同立法院同仁來宜蘭考察時，地方民代大聲疾呼，縣府現有編制無法支撐未來的體育發展，急需中央協助。他即當場承諾：會親自找人事長協調，絕對不讓縣府孤軍奮戰。

他指出，宜蘭要成立「運動處」，光靠縣府現有人力挖東牆補西牆，絕對撐不起來。這不只是行政量能的問題，更關係到宜蘭體育發展的未來。因此考察結束後，他立即安排三十日的協調會議，務求在農曆年前給地方一個交代。

經過居中折衝與溝通後，雙方終於達成共識：由宜蘭縣政府先行進行部分內部人力盤點，其餘不足的關鍵員額，由中央協助增額補足。他更進一步確認時程，人總將會在農曆年前，正式函復宜蘭縣政府具體的核增人數，解決體育行政人力不足的燃眉之急。