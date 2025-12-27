吳宗憲台北場演唱會來了！ 談表演中「歌迷騎機車上台」心聲：心中有感恩

吳宗憲正式宣布台北演唱會訊息。東西文娛、星樂全球

「LOCAL KING（本土天王）」吳宗憲終於要在台北舉辦演唱會了！自上一場2019年高雄巨蛋及馬來西亞演唱會後，粉絲心心念念苦等近八年，吳宗憲終於宣布即將於2026年3月29日（日）晚間18：00於「台北國際會議中心TICC」舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

廣告 廣告

吳宗憲即將於3月在台北開唱。東西文娛、星樂全球提供

嗓音霸氣時鏗鏘有力，溫柔時又能呢喃細語，被盛讚是「行走的CD」的吳宗憲，表示這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己。這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲也很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂，讓整場演唱會「零尿點」！

吳宗憲期待與嘉賓康康帶來「零尿點」演出。東西文娛、星樂全球提供

吳宗憲的歌家喻戶曉，從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉、〈永保安康〉與〈有夢你會紅〉等，還有與溫嵐合唱的世紀情歌「屋頂」、與劉德華、柯受良合唱小老百姓心聲的〈笨小孩〉，還有吳宗憲的美聲團體咻比嘟嘩的「世界末日」等，超過百首金曲作品，都是親朋好友、公司同事大夥相約KTV都會唱的必點好歌，因此聊到近期校園演唱有女學生粉絲突然上台飆舞，讓表演歌手王ADEN有些措手不及，導致臨場反應不周到的時事話題，曾經在2019年12月31日台中麗寶樂園跨年晚會上，吳宗憲也遇到歌迷騎機車上台事件，針對此事，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」。

吳宗憲曾經在演唱時，有歌迷騎機車上台，場面相當荒謬。東西文娛、星樂全球提供

吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」 台北站

演出日期：2026年3月29（日）

進場時間：PM17：00（實際入場時間以現場為主）

演出時間：PM18：00（實際演出時間以現場為主）

演出地點：台北國際會議中心 TICC

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

演出嘉賓：康康

啟售時間：2026月1日18（日）中午12：00啟售

購票方式：KKTIX網站及全台全家便利商店

購票網址：https://zewgr.kktix.cc/events/big5t9te

演唱會票價：NT $3980 / $3280 / $2680 / $1880 / 愛心席$1990

主辦單位：東西文娛、星樂全球

協辦單位：星石娛樂

藝人經紀：容易文創



回到原文

更多鏡報報導

首爾鬧區驚見10多名蒙面黑衣人「彷彿邪教」 「拿地圖標點」竟是南韓天團Logo

《怪奇物語》Max傳加入漫威《復仇者》、《蜘蛛人》 Sadie Sink賣關子：髮色可以改變

《驕陽似我》表白戲登場！宋威龍向趙今麥霸氣宣告「我讓你挑」 顧漫被讚「牛！」