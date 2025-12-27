吳宗憲台北專場來了 喊話不為賺錢：當最後一場演出

本土天王吳宗憲將舉辦專場演出。（東西文娛、星樂全球提供）

時隔多年，本土天王吳宗憲宣布將於明年3月29日在台北國際會議中心TICC舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」。吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心，現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

曾奪下金曲獎的吳宗憲擁有經典歌曲包含〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉等經典歌曲。這回再以歌手身分開唱，除了將帶來一連串經典好歌外，也邀來好友康康擔任嘉賓，可預見將是一場又好聽又好笑的演唱會。

廣告 廣告

吳宗憲演唱會座位圖。（東西文娛、星樂全球提供）

他透露這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月、也陶侃自己。日前減少主持工作的吳宗憲也提到現在時間運用更自由，除了把自己的副業經營好以外，更多時間就是投入「2026臭男人 巡迴演唱會」，「現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」

提到日前歌手王ADEN演唱到一半有學生上台共舞，讓吳宗憲跨年演唱遭機車闖入一事再躍新聞版面，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」

「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，票價共分為NT.3980元、NT.3280元、NT.2680元、NT.1880元與愛心席NT.1990元，啟售時間為2026／1／18（日）PM12：00於KKTIX網站及全台全家便利商店，購票網址：https：／／zewgr.kktix.cc／events／big5t9te 。更多「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」活動訊息，詳情請上「星樂全球」官方FB：https：／／www.facebook.com／StarFun.Global／ 查詢。

更多中時新聞網報導

阿信助F3合體圓夢 言承旭叫他長腿信

TPBL》三上悠亞當夢想家 周末應援

振永打郭子乾兒 被誇胸肌結實