吳宗憲哀悼曹西平！提與他2心結未解 哽咽：一路好走

資深藝人曹西平29日被發現於三重家中離世，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。綜藝天王吳宗憲稍早於臉書開設直播時也提及了此事，過程中他以「曹大哥」稱呼曹西平，還唱起曹西平的招牌曲《熱情的姑娘》，接著聊起兩人之間的過往，最後哽咽說：「一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」便將直播關閉。

吳宗憲哀悼曹西平。（圖／翻攝自吳宗憲、曹西平臉書）

吳宗憲表示，在曹西平復出時，自己是最幫忙對方的人，不過曹西平心中一直有著「一日偶像、終生偶像」的想法，加上他有憂鬱症，因此曾開導對方，「你要知足，你要看見你心裡美好的地方，你永遠面對月亮，你當然背對著太陽，你為什麼不轉身過來看看呢？」同時分享自己父親曾有躁鬱症，強調這需要身邊的人陪伴與理解。

吳宗憲稍早於臉書直播提及曹西平。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

接著，吳宗憲也提及兩人之間未解的心結。他透露，2015年金鐘獎時，曹西平盛裝打扮以孔雀裝登上紅毯，但沒想到轉播卻進廣告，此事讓曹西平相當不滿，直接在臉書上開嗆，當時吳宗憲也安撫他表示，電視台已經盡力的，日後的重播就不會有廣告，但曹西平仍不開心，甚至認為吳宗憲沒有挺他。

另外，2018年吳宗憲在台北小巨蛋開唱，當時還帶著一群綜藝咖藝人登台，而曹西平因沒有收到邀請耿耿於懷，吳宗憲得知後也感到無奈，「你來就唱起來嘛，我要忙這個那個，沒有辦法關注到你的狀態。」更提到有次曹西平辦演唱會時，曾自爆只賣出181張票，當時吳宗憲接到對方求助電話二話不說將票全包，直言：「這不叫挺，什麼叫挺？」

直播尾聲，吳宗憲坦言，沒有人不挺他，自己一直以來都很挺，「但是你要識大體。沒有人能夠講你什麼，我歲數小你一點，還可以告訴你對或錯。不過這些事都過了，你就放下來一路好走。」最後祝福曹西平：「天堂就沒有病痛，慢慢走。曹大哥一路好走。熱情的姑娘，永遠的偶像，掰掰。」





◎《FTNN新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

