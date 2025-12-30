吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

資深藝人曹西平29日猝死家中，享壽66歲。消息傳出後引發演藝圈一片哀悼，其中，綜藝天王吳宗憲過往曾幫助曹西平再度回歸演藝圈，他30日在Facebook上開直播，除了追悼這位「永遠的偶像」，也透露了曹西平生前對他有過2個誤會，沒想到來不及解釋，如今卻天人永隔。

資深藝人曹西平29日猝死家中，享壽66歲。消息傳出後引發演藝圈一片哀悼。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

從吳宗憲直播的畫面中可以看到，他身處暗處，表情凝重語氣哀傷，直言看到曹西平的死訊實在太震驚，並提到，曹西平11年前復出演藝圈時，他是最幫忙他的人，「他離開藝能界很長一段時間，我們比較少聯繫，他重新回來的時候，我想盡辦法幫他，不只走進來演藝圈，還要走出去他的憂鬱症。」因此勸曹西平要放下以往的包袱，希望曹西平能看見心中美好的地方。

吳宗憲坦言，兩人因為一些社會事件有些誤會，總想著未來有機會和解，沒想到如今卻天人永隔。他透露，其中一個誤會是在2015年第50屆電視金鐘獎上，當時曹西平精心打扮孔雀裝準備走星光大道，不料轉播卻進廣告，曹西平發文痛批主辦方，但因吳宗憲幫電視台緩頰，讓兩人種下了心結。

吳宗憲開直播哀悼曹西平，回憶兩人過往互動。（圖／翻攝FB 吳宗憲 Jacky Wu）

第二個誤會是吳宗憲2018年在台北小巨蛋開唱時，帶領一票綜藝咖站上舞台，曹西平因未收到邀請而心生埋怨。吳宗憲在直播上難過說：「你可以來啊，所有藝人都來了嘛，你來嘛，你就跟康康、大根、卡古一票的藝人來，上台後你就賴著不要走，我一定會陪你唱〈熱情的姑娘〉。」吳宗憲也無奈表示，他事後才得知曹西平暗自埋怨為什麼沒邀他，但自己當時要顧很多東西，非常忙碌，才沒辦法注意到曹西平的狀態。

吳宗憲坦言，和曹西平有過一些誤會，如今卻來不及和解。（圖／翻攝FB 吳宗憲 Jacky Wu）

吳宗憲直播過程中多次哽咽，不斷向曹西平喊話：「曹大哥，沒有人不愛你，沒有人不挺你。你就放下來，一路好走，趕快去當天使，你的點點滴滴我們最清楚，你是真的適合當天使。 一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」

