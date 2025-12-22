吳宗憲問你爸器官還健在嗎？沈伯洋回擊怒嗆：惡毒嘲諷、低俗言論！

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委、文傳會主委吳宗憲今（22）日表示，「為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」民進黨立委沈伯洋回擊，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，你們對不起在中國的被害者，你們對不起這個國家。這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。



國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等上周末被揭露到中國廈門，引發議論。據媒體報導，吳宗憲對此表示，現在是21世紀通訊軟體非常發達，需要像100年前、接受任何指令要面對面來傳達嗎？他還嘲諷，民進黨人一堆親友在大陸賺錢，那藍委去大陸關心台商就變賣台？民進黨政府甚至宣傳赴陸旅遊就會被活摘器官，「那沈伯洋爸爸的器官還健在嗎？」

沈伯洋回擊，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國。面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。

沈伯洋開嗆，國民黨委員請聽清楚：

1. 我老爸沒有預算審查權。

2. 我老爸沒有在見王滬寧。

3. 最惡劣的是你們還在造謠。「我父親早在2019 年後，就在我的勸告下不再前往中國。然後我2024才從政」。

沈伯洋說，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，你們對不起在中國的被害者，你們對不起這個國家。這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？

沈伯洋也提到，在中國鋪天蓋地指定追殺他的時候，講出這種言論，還一直擋他的赴中報備法案，「要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個」。

