吳宗憲問沈父「器官還在」？ 沈伯洋：人格毀滅

國民黨文傳會主委吳宗憲因替同黨立委翁曉玲等人赴廈門參加台商活動辯護時，質疑民進黨立委沈伯洋父親的「器官是否還健在」，引發政治風波。沈伯洋對此表示，吳宗憲的言論已達「人格毀滅」程度，並強調不管是詛咒或問候他人家人都極不妥適。民進黨中央也出面批評吳宗憲的言論「毀滅人性」，然而吳宗憲堅稱自己並無人身攻擊，只是在質疑民進黨長期宣傳「赴中會被活摘器官」的說法。

近日，國民黨立委翁曉玲等人前往廈門參加台商活動，引發外界對其動機的質疑。為替同黨立委辯護，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，立委到大陸關心台商竟被視為賣台，這是非常荒謬的事情。然而，吳宗憲在發言中突然提到：「政府還大量的宣傳告訴國人去中國大陸會被活摘器官，但我很想要問一問，沈伯洋的爸爸器官有沒有都還健在。」

這番言論立即引起民進黨立委沈伯洋的強烈反彈。沈伯洋指出，吳宗憲本身並非赴中的立委之一，卻無端扯上他人家人，還散布許多不實言論。沈伯洋強調，無論是詛咒或是問候別人的家人，都是非常不妥適的行為，並認為吳宗憲已經「心虛到剩下人格毀滅」的地步。

對於沈伯洋的指控，吳宗憲則堅持自己並未進行人身攻擊。他解釋道，他只是想指出民進黨多年來一直宣傳「去中國大陸會被活摘器官」的說法是否有依據，就像判決需要附上理由一樣，民進黨的指控也應該提供證據。沈伯洋則反駁表示，民進黨從未宣傳過關於摘除器官等事情，吳宗憲的言論明顯是對被害者的不尊重，尤其吳宗憲過去還曾擔任檢察官，更應該謹言慎行。

民進黨中央也加入批評行列，指責吳宗憲的言論「毀滅人性，毫無下限」。這場政治攻防顯示，雖然政治上的交鋒在所難免，但雙方對於言論底線的標準明顯不同。

