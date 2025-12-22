吳宗憲問「沈伯洋父親的器官健在嗎」 吳思瑤嗆：泯滅人性、喪盡天良

即時中心／温芸萱報導

今（22）日，國民黨文傳會主委兼立委吳宗憲護航赴中藍委發言，稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」，引發軒然大波。對此，民進黨立委吳思瑤便在臉書痛批，吳宗憲言論泯滅人性、喪盡天良，並要求國民黨及吳宗憲道歉。

今日國民黨文傳會主委兼立委吳宗憲針對日前赴中國的藍委護航發言，語出驚人，稱「為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」，引發社會譁然。對此，吳思瑤便在臉書痛批吳宗憲，指出其言論泯滅人性、喪盡天良，強烈要求國民黨與吳宗憲公開道歉，並譴責其以他人親屬作為攻擊對象，行為失格、失德、無良無恥。

國民黨文傳會主委兼立委吳宗憲。（圖／民視新聞資料照）

吳思瑤強調，沈伯洋父親為清白跨國台商，自2019年起即不再前往中國經商；並質疑，此次國民黨立委自稱是參加台商活動，但返台後卻任由同黨立委與文傳會主委污衊詛咒前台商？

而民進黨立委沈伯洋也在社群平台發文回應，痛批國民黨無法解釋，為何在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，仍選擇奔向中國，面對合理政治質疑，卻以問候別人的家人健康來轉移焦點、造謠詆毀。他強調，父親自2019年後就不再赴中，自己2024年才從政，吳宗憲以平民身體健康或器官惡毒嘲諷，既低俗又傷人。沈伯洋指出，若立法委員連基本做人底線都守不住，又如何守護國家利益？





