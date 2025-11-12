吳宗憲喊話粿粿「淨身出戶」點名王子人設已死：別掙扎了 勸范姜「帥成這樣怕什麼」

吳宗憲錄中天《綜藝OK啦》談粿粿風波，直言「王子與粿粿人設死亡」，還建議粿粿「淨身出戶」，引發網友熱議。（翻攝自臉書/吳宗憲 Jacky Wu）

「綜藝天王」吳宗憲今（12日）錄製中天《綜藝OK啦》，與羅志祥（小豬）、何美同場主持，節目邀請他擔任大來賓。對於近來鬧得滿城風雨的「粿粿偷吃王子事件」，吳宗憲一出手就語出驚人，直言：「這件事人設已死，至少要3到5年才有可能回歸。」

吳宗憲點名當事人，「王子（邱勝翊）和粿粿人設死亡」。吳宗憲說，兩人若要重新出發，至少得花上好幾年重建形象，強調「邊界感很重要」。吳宗憲過往因粿粿長得像他高中時的女友「鼻鼻」，因此叫她「鼻鼻粿粿」，吳宗憲表示，當時還不覺得粿粿是沒邊界感的女生，也讚王子是很棒的人，「相處久了會發生什麼樣的事不清楚」。

勸粿粿「淨身出戶」 喊話：700萬該付就付

對於粿粿與丈夫范姜彥豐之間爆出的1,200萬元賠償風波，吳宗憲也給出「行情分析」。他認為這筆金額「應該打個折」，甚至建議粿粿可以「分期付款」方式處理，「不要掙扎了，王先生（王子）就500萬嘛！妳（粿粿）就700萬嘛！因為房子付了大概400萬到500萬，抵掉，房子給他（范姜彥豐）嘛！就淨身出戶嘛！小XX就給男方來帶。」強調沒有私下聯繫粿粿，表示這些建議「純粹出於理性判斷」。

勸范姜彥豐放下：「帥成這樣怕什麼！」

稍早傳出，范姜彥豐對粿粿想獨自扛下800萬、不讓王子出錢感到不滿，才會爆出毀滅式指控。吳宗憲則回應：「金額應該是700萬啦！」他坦言三方都是朋友，只希望能夠和平收場。

吳宗憲語重心長地對范姜喊話：「彥豐你帥成這樣怕什麼！天涯何處無芳草，何必單戀一枝花。平靜過去是OK的。」

