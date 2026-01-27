吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手

董至成哽咽道別四哥曹西平。李鍾泉攝、冬瓜行旅提供

資深藝人曹西平上月底於睡夢中安詳離世，享壽 66 歲。親友於今（27日）為其舉辦名為「率真・謝幕」的追思演唱會，現場佈滿曹西平生前帥氣的身影，並發放他標誌性的哨子，讓親友以最符合其風格的方式送別。這場追思會由被他視如己出的乾兒子小俊（Jeremy）用心操辦，場面哀戚卻充滿溫情，演藝圈眾多好友皆到場致意，希望他能輕鬆放下一切，順利往天堂飛去。

吳宗憲靈堂深談半小時 吐露不為人知的頭條祕密

綜藝大哥大吳宗憲受訪時透露，前兩天已先行前往靈堂與曹西平聊天。吳宗憲感性表示，自己在那裡待了半個多鐘頭，對著老友講了一堆全世界都不知道的大頭條，這些內容連曹西平身邊的人聽了都感到訝異。吳宗憲感慨地說，現場所有人都是笑著掉眼淚，他認為人生不過爾爾，「飛得多高不重要，開心降落才是真諦」，展現出對生死豁達的態度。

董至成憶私下交情 讚其自律與孤獨中的帥氣

好友董至成在受訪時則提到，曹西平這一路走來始終是非常愛漂亮的人，即便是最後的追思演唱會，依然展現出他在舞台上光鮮亮麗的記憶。董至成稱讚曹西平是個真性情的人，從不希望因為自己的事情去麻煩別人或造成困擾。他回憶起曾受邀去曹西平位於三重住處，當時兩人僅簡單吃了一盤炒飯，但也正因為這餐飯的緣分，讓他發現曹西平私下生活極其自律，即便有些孤獨，卻始終在做讓自己快樂的事情，對名利與名牌並無過度追求。

精神永存演藝圈 眾好友盼其在天堂續做帥氣歌手

董至成進一步表示，曹西平始終活得非常像自己，這是最值得後輩藝人學習的地方。他感嘆人生無常，大家應該把對死亡的害怕轉化為勇氣，並從曹西平身上領悟到活在當下的重要性。在追思會現場，眾人拿著哨子吹出曹西平內心的澎湃與激昂，緬懷他過去在節目中如「拼命三郎」般的敬業精神。好友們紛紛致敬，祝福這位永遠的「帥哥、偶像歌手、唱跳歌手」曹西平在天堂能繼續做最帥氣、野性奔放且熱情的自己，一路好走。

