吳宗憲宣布台開唱！「談王ADEN事件」：歌迷是衣食父母

「LOCAL KING（本土天王）」吳宗憲終於要在台北舉辦演唱會了！自上一場2019年高雄巨蛋及馬來西亞演唱會後，粉絲心心念念苦等近八年，吳宗憲終於宣布即將於3/29於台北國際會議中心TICC「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

嗓音霸氣時鏗鏘有力，溫柔時又能呢喃細語，被盛讚是「行走的CD」的吳宗憲，表示這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己。這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲也很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂，讓整場演唱會「零尿點」！

吳宗憲的歌家喻戶曉，從「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」、「真心換絕情」、「三暝三日」、「永保安康」與「有夢你會紅」等，還有與溫嵐合唱的世紀情歌「屋頂」、與劉德華、柯受良合唱小老百姓心聲的「笨小孩」，還有吳宗憲的美聲團體咻比嘟嘩的「世界末日」等，超過百首金曲作品，都是親朋好友、公司同事大夥相約KTV都會唱的必點好歌。

聊到近期校園演唱有女學生粉絲突然上台飆舞，讓表演歌手有些措手不及，導致臨場反應不周到的時事話題，曾經在2019/12/31台中麗寶樂園跨年晚會上，吳宗憲也遇到歌迷騎機車上台事件，針對此事，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」

聊到跨年預計有什麼規劃？原來吳宗憲並沒有安排假期，說：「主要還是專注於公司新產品的運營，現在錄影時間少了很多，但沒想到取而代之是更辛苦的業務端，不過時間運用上，確實比較能夠自由規劃，但我想我現在除了專注把公司運營做好，然後把《2026臭男人 巡迴演唱會》做好，現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」

2026/3/29（日）18:00於「台北國際會議中心TICC」舉辦的「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，票價共分為NT.3980元、NT.3280元、NT.2680元、NT.1880元與愛心席NT.1990元，啟售時間為2026/1/18（日）PM12：00於KKTIX網站及全台全家便利商店。



