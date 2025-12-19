吳宗憲宣布啟動「宜蘭走新路」活動 首場宜蘭市五穀廟12/26登場

國民黨立委吳宗憲宣布將正式啟動「宜蘭走新路，作伙一起來」系列活動，首場活動於十二月廿六日，在宜蘭市中心的五穀廟埕舉行。（圖：吳宗憲服務處提供）

國民黨立委吳宗憲宣布，將正式啟動「宜蘭走新路，作伙一起來」系列活動，走進地方、與宜蘭鄉親面對面交流。首場活動於十二月廿六日星期五下午五時，在宜蘭市中心的五穀廟埕舉行。當天除邀請多位在地民代參與宣講外，國民黨立法委員謝龍介也將到場助陣，與鄉親共同交流。

第一場活動將於十二月廿六日下午五時至六時舉行，四點三十分開放民眾進場，地點在五穀廟埕（宜蘭縣宜蘭市神農路二段一六二號）。現場安排歌舞表演，謝龍介委員預計於五時三十分上台助講，吳宗憲則壓軸分享；六點結束後也有準備餐點，誠邀鄉親共襄盛舉。

吳宗憲表示，選擇「宜蘭走新路」作為活動主題，因為這是他對宜蘭的願景與承諾，「這不是一個人的路，而是所有宜蘭人一起走的路。」期盼透過面對面的對話交流，與鄉親一起找出宜蘭的發展方向，走出真正符合地方需求的出路。

吳宗憲指出，宜蘭長期面臨交通、治水、產業發展停滯與青年外流等結構性問題，不能只停留在口號或短期操作，更需要一條清楚、務實、能解決問題的新道路。自己上任立委後不斷在國會為宜蘭發聲，從交通、治水、地方財政到基層民生，持續爭取中央資源；過程中也深刻體悟，政策若缺乏與地方充分對話，很難真正落實。因此，規劃以「實地宣講、集會互動」等多元形式，深入宜蘭各鄉鎮市，傾聽民眾聲音、回應地方關切。

吳宗憲指出，「宜蘭走新路」後續活動將依各鄉鎮實際情況調整形式，不僅限於宣講集會，也可能透過掃街、座談、記者會等方式進行，目的都是為了與更多在地民代、鄉親交流互動。吳宗憲強調：政治不是只在看板上，也不該只出現在選舉期間。唯有真正走進地方、聽懂民眾的聲音，累積信任、團結與改變，才能為宜蘭找出一條走得下去、走得長遠的新路。